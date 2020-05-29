昆凌憑藉著自己對色彩的敏銳度，研發出色澤和諧度，推出自創品牌QUINLIVAN，讓台灣女生買隱形眼鏡多了一個新的選擇！

昆凌分享隱形眼鏡顏色和花紋的發想過程中，他發現不是每個花紋都適合每個顏色，因此最終推出六款不同顏色、不同花紋的彩色隱形眼鏡，讓每個人依喜好去選擇花紋和顏色。若不知道首先應該嘗試哪色，昆凌非常推薦「FLORA 花神粉」，一開始設計這個顏色的時候還擔心粉色會突兀、不自然，結果自己嘗試後覺得眼神看起來變得柔和，並沒有誇張的粉感，就連老公周杰倫嘗試後，都讓他覺得看起來變得柔和。

目前QUINLIVAN出的6款隱形眼鏡，周杰倫全部都戴過，但昆凌表示他還是戴「NUDE 裸膚棕」比較自在，聊到周杰倫戴哪款讓昆凌感覺不一樣？昆凌表示他很意外周杰倫戴「STONE 岩石灰」竟然會讓他覺得「老公看起來像混血兒」，而「STONE 岩石灰」也是昆凌私底下常戴的款式，昆凌另外還推薦「OLIVE 橄欖綠」，他覺得自己戴上後有俐落感，適合個性穿搭，所以他非常喜歡。

目前QUINLIVAN推出6款隱形眼鏡，昆凌表示新色已在研發中。（圖／品牌提供）

因為昆凌本身喜歡顏色帶來神情的轉變，而不是靠放大眼珠直徑來讓眼睛看起來變可愛，所以目前QUINLIVAN的隱形眼鏡都是小直徑的自然效果，他也表示目前新的顏色也正在研發中，大家可以期待新色的推出！

慕│微美瞳彩色日拋隱形眼鏡

產品許可字號衛部醫器製字第006644號

北衛器廣字第10905001號 北衛器廣字第10905037號

警語：

1. 配戴一般隱形眼鏡須經眼科醫師驗光配鏡取得處方箋，或經驗光人員驗光配鏡取得配鏡單，並定期接受眼科醫師追蹤檢查。

2. 本器材不得逾中文仿單建議之最長配戴時數、不得重覆配戴，於就寢前務必取下，以免感染或潰瘍。

3. 如有不適，應立即就醫。

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