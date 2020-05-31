比起會燙口的現泡熱咖啡，在夏天相信許多人會直接選擇來杯冰咖啡！除了加入冰塊之外，「冷萃咖啡」更是熱門品項，喝起來風味甘甜醇厚，由於是在低溫下萃取出來，因此不會稀釋咖啡本身的風味，更比一般咖啡更不酸不苦，比較不傷胃更可以保護牙齒的琺瑯質。

根據科學新聞網站「Phys.org」近期報導指出，由研究者們在美國化學學會（ACS）SciMetting 網路平台上進行成果分享，他們以化學方法來分析冷萃咖啡和熱咖啡之間的差異，科學家發現，通過熱和冷兩種方式萃取出來的咖啡，兩者所含的抗氧化成分「差很大」，最大關鍵就在於咖啡烘焙的深度。

熱水沖泡咖啡會萃取出更多的抗氧化元素，這一差距隨烘焙程度的加深而不斷加大。（圖／Shutterstock）

不論是運用冷或熱萃取咖啡，只要想要更多的抗氧化元素和酸，就應該選擇含量差別最明顯的深焙咖啡！而研究團隊中的博士 Niny Z. Rao也表示：「熱水沖泡咖啡會萃取出更多的抗氧化元素，這一差距隨烘焙程度的加深而不斷加大。」因此由熱水萃取的深焙咖啡可能有更強的健康功效。