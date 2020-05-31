奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！本周天蠍座事業運最旺，獅子座愛情運最旺，雙子座金錢運最旺。另外射手座事業運需要留意，雙魚座愛情運需要留意，牡羊座金錢運需要留意。

▍牡羊座

開運顏色:咖啡色

幸運數字:19

整體運勢★★

解析:過往的努力扎下的根基在下周動搖了起來，因此將讓牡羊朋友在下周面臨些困境，例如工作上的瓶頸或是事業的困難，奧斯提醒下周在面臨狀況時，該花心思好好想想目前事情的其他出路了，環境正在改變的同時而我們也要隨著調整，以免讓自己設限自己喔！

▍金牛座

開運顏色:亞麻綠

幸運數字:66

整體運勢★★★★

解析:對於現況的不滿足，讓金牛朋友下周變得積極許多，另外下周的態度與想法也變得踏實許多，因此下周各方面都將立下還不錯的基礎，過往的經驗也讓自己下周變的安心許多，值得一提的是奧斯建議可多做學習的動作，下周學習運相當良好，所學的都將有機會勢自己日後所缺乏的，所以多把握這樣難得學習運吧！

▍雙子座

開運顏色:銀色

幸運數字:72

整體運勢★★★★★

解析:強烈穩定的感覺充滿下周雙子朋友的生活當中，外在的活潑與熱情在下周轉入了內心沉穩的層面，不難發現在下周的生活當中，對周遭都感到十分的滿意，有種穩定下來的感覺，而這也讓自己感到許多的安全感，會是備感安逸的一周，奧斯建議好好把握唷！

▍巨蟹座

開運顏色:黃色

幸運數字:20

整體運勢★★

解析:下周巨蟹的朋友，累意充滿你一周的生活當中，或許是工作上及生活中瑣碎的事情開始多了起來，讓你下周感到不小的煩躁與厭倦，另外因為這樣的狀況也導致的一些問題的產生，所以奧斯提醒下周要多加注意一下，適時的放鬆一下自己，或許能改善一下狀況喔！

▍獅子座

開運顏色:粉紅色

幸運數字:36

整體運勢★★★★

解析:下周對於成功的渴望增強許多，讓獅子的朋友下周行動力高上許多，且對於目前的現況感到滿足，手邊的事情都當在掌握之中，這些都讓自己下周都安心許多，算是平穩發展的一周喔！

▍處女座

開運顏色:橘色

幸運數字:92

整體運勢★★★

解析:大環境的不穩定，讓處女的朋友下周感到不安及惶恐，面對這樣的環境讓心中蠢蠢欲動因素也開始動了起來，正因為如此，下周會積極的尋找讓自己穩定下來的方式，所以算是個起伏較大的一周！

▍天秤座

開運顏色:白色

幸運數字:05

整體運勢★★★★

解析:踏實、穩定將充滿天秤朋友下周的生活，過往繁雜擾人的事情都在下周稍稍的減緩許多，讓你在下周感到開心愉悅許多，而也因為如此，讓自己開始表現出值得信賴與可靠的感覺，這周讓身處周遭的朋友，感到安心許多，因此奧斯建議要好好把握下周囉！

▍天蠍座

開運顏色:灰色

幸運數字:61

整體運勢★★★★

解析:下周天蠍朋友要好好把握，過去的辛苦付出與勞累都在下周逐漸獲得回報，許多的辛苦也都在下周告下一個段落，這樣難得的安穩可是嚮往已久的，但奧斯難免要提醒一下，雖然下周會是個豐收安逸的一周，但也別因此停下努力的腳步，休息之後還是要繼續邁步向前，向下一階段的目標前進喔！

▍射手座

開運顏色:藍色

幸運數字:90

整體運勢★★

解析:下周射手朋友則顯的自找麻煩許多，面對許多事情也多了點猜忌，而這樣的狀況讓自己下周顯得焦躁憂慮許多，甚至到睡覺時腦袋都還在想個不停。面對這樣的狀況，奧斯提醒下周要適時的向朋友求助，一些想不通或解決不了的問題就別在往自己腦袋瓜裡去了，以免煩躁憂慮的狀況更加明顯喔！

▍魔羯座

開運顏色:暗紫色

幸運數字:45

整體運勢★★

解析:下周魔羯朋友的分析能力稍嫌不足，容易接受一些超出自己能力的責任，導致自己感到點壓力，另外就目前舊有的事情來說，也存在著無法有效控制的隱憂，因此奧斯建議下周要先將自己份內的工作做好，再去接受其他的事務請求，要不到最後接的事連帶連自己分內工作也搞砸了，可就本末倒置囉！

▍水瓶座

開運顏色:綠色

幸運數字:72

整體運勢★★

解析:下周水瓶朋友，對於目前環境將感到些許的無力，長久以來不肯正視或是逃避的問題在下周將重新面對，需要完全解決，因此讓內心感到疲憊無奈。奧斯建議下周要多重視心靈層面的問題，在感覺煩躁或無力時多學習轉個念頭或想法並且適時的放鬆自己或許能改善許多喔！

▍雙魚座

開運顏色:玫瑰紅

幸運數字:83

整體運勢★★

解析:雙魚座朋友下周將是個休息停頓的一周，長久以來的忙碌與壓力在下周不堪負荷了，逐漸從內在的壓力轉往反映在的外在情緒與行動，讓你倍感無力，奧斯建議下周適時的休息轉換一下心靈，重新調整一下自己，讓自己重新面對目前的狀況會比較好喔！

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載。更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】

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