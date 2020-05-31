又到了每個禮拜眾所期待的《中時電子報》正妹精選單元，一起跟著小編的腳步，回顧這周超級惹火的正妹們吧！

528(四) 林海兒170cm北一女正妹撞臉IU 公開學霸讀書秘訣

網路節目《漂亮小姐姐》最近一集來到北一女中尋找校園正妹，主持人黃豪平尋線找到一位神似IU和金香起的校花「林海兒」，皮膚不但白皙透亮，還有170cm的高挑身材，是學校的風雲人物之一。

527(三) 175cm中葡混血正妹勾腳走台步「細嫩腿根」全看光

中葡混血辣模布曦霖（Raico Blue）以出眾的臉蛋及32D火辣身材走紅，她的本名布睎尤，近期特別在臉書「不吸油の布睎尤」宣告改名。布曦霖過去靠著擔任DJ打入大陸百大DJ榜第16名，近期則活躍在直播主持界，深得一票男性粉絲支持。

526(二) 超兇琴師！COSPLAY海賊女帝「爆乳彈琴」網噴鼻血

越來越多的正妹網紅、YOUTUBER，靠著不同的職業吸引網友的注意，而這位來自日本的「歐派鋼琴家Pan Piano」，便靠著精湛的琴藝與火辣好身材，成功引起超過71萬人關注，近日更扮演知名動畫性感人物令網友看得直噴鼻血。

525(一) 178cm正妹闆娘甜曬「火車便當」露該邊刺青

520當天有許多名人紛紛曬另一半，有位從事體重管理產品代理商的美女老闆娘Jessie Lee，擁有漂亮臉蛋、178cm高挑身材，吸引26萬粉絲追隨，她也在這天灑狗糧，以大膽的姿勢抱住男友，且曬出比基尼辣照，隱約秀出三角洲刺青。

524(日) 「最辣小三」襯衫打開裡面沒穿！大方秀傲人雙球

美國28歲辣模艾蜜莉・瑞特考斯基(Emily Ratajkowski)，因在歌手羅賓·西克(Robin Alan Thicke)中上空演出一炮而紅，之後更在電影《控制》中飾演火辣小三成功轉戰電影圈。近日，她與老公為自家服飾品牌曬出放閃穿搭，大方秀出飽滿半球，令人看得臉紅心跳。

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