20歲香港女星邱晴（Mandy）因在3年前參加「香港小姐」選美而受到關注，同時她也是當年年紀最小的參賽佳麗，長相清純稚嫩的她被封為「嫩版李珊珊」，雖然年紀輕輕，卻有著超胸身材，讓她成功以甜美外貌和火辣身材俘虜大票男性粉絲的心。

熱愛旅遊的邱晴近日在IG發出火辣舊照，只見她穿上水藍色泳裝坐遊艇，胸前的荷葉邊設計意外襯托出她的傲人美胸，讓視覺效果超好，藏不住的事業線讓人看了血脈噴張，一雙白嫩長腿也超筆直，只見她在腹部俏皮貼上可愛的貼圖，顯然是對於肚子不夠有自信，不過真性情實在太可愛，引發粉絲紛紛回應：「迷死人」、「真的是初戀」、「可以多多看你的美照嗎」等。

在 Instagram 查看這則貼文 ¨̮ YAU MANDY 邱晴（@dear.yc）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 10 日 上午 2:59 張貼

邱晴不只附辣圖，更寫下：「找到了這張不知道什麼時候影（拍）的照片，直接放個貼圖遮掩我的food baby好了！謝謝媽媽把我撫養到晴晴玉立（亭亭玉立）。」不得不說青春無敵的模樣令人相當稱羨。

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在 Instagram 查看這則貼文 ¨̮ YAU MANDY 邱晴（@dear.yc）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 12 日 上午 5:16 張貼