坐落在不夜敦南商圈的誠品敦南店，終於在今（31日）正式熄燈，在清晨5時多的時候，店中依舊充滿了不少讀者之餘，也有更多的人是特別來紀念這裡的最後一個24小時之夜，過去連拿起手機拍照也會禁止，但今日店中不乏攝影師舉起單眼相機，為這個已經31年的老書店，紀錄下最後的回憶，正如誠品董事長吳旻潔說到，「就像是吳先生的離開一樣，很多人事物是真的失去後，慢慢沈澱過後，你才會知道事情的影響，所以我也嚴陣以待，這將會對我造成什麼衝擊。」，而誠品敦南店對你來說，又有什麼回憶，少了這家24小時的經典書店，又會對我們的生活中少了什麼，我們仍是不得而知。

誠品董事長吳旻潔現身記者會。（盧禕祺攝）

吳旻潔感性的回想了從2004年至今在誠品敦南店的點滴，她細道雖然一方面是敦南店的消失，但另一方面也是對自己的年歲、時光的回想與不捨，也再次以《小王子》作為比喻：「在自己的玫塊上花了那麼多的時間，儘管世界上有那麼多的玫塊，但這一朵的玫塊才是最獨一無二的。」，不過她認為這裡對大家來說都是幸福的，因為我們有充足的時間，好好跟誠品敦南店倒數告別，「生命中有很多無法預期的事情，也有很多無法預期的道別，有時候我們以為還有機會，或是視為理所當然的平常，但有時候就是最後一次，而自己卻不自知，希望大家可以好好的帶著這裡給我們的勇氣與力量好好往前。」

加入誠品至今已14年之久，當中在誠品敦南店也渡過了前後8個年頭的店長周業陞，最懷念的是那條充滿自然光打落的長廊上，那些低頭閱讀的人們。（盧禕祺攝）

而今天除了對吳旻潔來說是個重要的回憶結束日子以外，也是誠品敦南店店長周業陞生命中相當重要的一天，從退伍開始就加入了誠品至今已經14年之久，當中在這裡也渡過了前後8個年頭，回想當初本科是程式設計的自己，因為從小熱愛閱讀的關係，鼓起勇氣申請了這份書店的工作，要說最難忘的事情，不是自己經歷過的點滴，而是館中最符合想像中那種圖書館的樣子，還有那條閱讀的長廊，「那條放滿了書的長廊，人們或坐或站的在長廊中低頭看書，而自然光就這樣從窗戶打進來大家身上的樣子，這才是我會最懷念的事情。」

當然店中還有不少陪伴著誠品敦南店成長的讀者與員工，周店長就分享到店中有1位已經在櫃臺25年的員工，更曾有客人特地來到店裡跟他說：「我從讀國小來這裡就看到你了，到現在我都生孩子了！」，而這大概就是孕育了新一代讀者的人情味，也是傳承的一種關係。

特別帶著小孩來到店裡的簡先生，從讀書到現在已經進入人生的新階段都與誠品敦南店脫不了關係，希望未來也能培養出小孩成為新一代的小讀者。（盧禕祺攝）

就像特別帶著小孩來到店裡的簡先生，不僅是為了要見證誠品敦南店的歷史，更是來懷念過去的回憶，從過去自己讀書時就會來看書、買書、買禮物，到了後來更會帶上孩子到樓下的童書區渡過親子的天倫時光，讓他培養出讀書的興趣與習慣，「這裡串連了自己從過去到現在的時代，誠品敦南店就是擁有著不一樣的人文氣息，那種感受與回憶是沒辦法取代的。」

張小姐回想以前都只想著沒時間的話，就下次或以後再來誠品敦南店就好，婉惜沒想到那麼快就再沒機會來到了。（盧禕祺攝）

而張小姐也因為知道誠品敦南店即將熄燈，雖然前陣子才剛來過，但現在關店在即，必然要來再巡禮一番，「平常畢竟時間也不多，以前都只想著慢慢來，下次再去就好，沒想到那麼快就沒時間了，實在會讓人懷念這學者的天堂。」；同樣帶著已經國一女兒來的李小姐，今天也因為是誠品敦南店最後一天，特別帶著小孩來懷緬自己的青春歲月，以及孩子幼小的時光，整個誠品敦南店從環境、書店，到外圍的市集，都是美麗的回憶，自己也從2樓的書店區，逛到生孩子後的地下童書區，此次的關店除了不捨以外，也是跟自己的年少歲月告別的日子。

帶著已經國一女兒來的李小姐，回憶起自己從樓上的書店區，到了生小孩後逛的童書區，誠品敦南店可是見證了人生的一部分。（盧禕祺攝）

還有5年前在誠品敦南店相識的情侶，Alvin及Clarie今也特地回來重遊舊地，Clarie從小生活圈就在該商圈附近，平常有事沒事都會在店中泡上一天，渡過了國小、國高中及大學的日子，更因書結緣而認識了現在的未婚夫Alvin，回想當時認識的經過，也真的很像連續劇一樣，兩人都在找同一本書，剛好剩最後一本，最後決定交換了聯絡，一人買下看完以後再借對方看，「不過很可惜的是，我們原來明年才要結婚，已經來不及在這裡拍婚紗照了！」，就這樣，這個充滿了讀者的回憶之地，就在昨夜正式落幕。