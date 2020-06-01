古力娜扎除精緻的五官讓人印象深刻，一身雪白的肌膚更是讓他美出仙氣！娜扎曾在節目中分享，自己非常重視美白，甚至斷言「我不可能曬黑」，來看看他白到發光的美白秘訣吧！
娜扎非常重視防曬，他曾在節目中直接說「我不可能曬黑」，某次外景大家都曬黑了，只有娜扎一個人還是一樣白，就是因為只要有空檔，他就一直在抹防曬，有陽光的地方還會用帽子和衣物把自己裹起來。節目組還側拍到他有空檔就一直拿噴霧型防曬噴臉和身體，難怪他能夠那麼有自信的保證自己不會曬黑！
娜扎也非常注重夜間保養，他尤其非常重視卸妝，每次卸妝都會卸半個小時，因為他說自己有點強迫症，只卸一次會覺得不夠乾淨，會卸到自己心裡舒服才可以。娜扎分享一個保養秘訣，他會把美白精華沾化妝棉當做面膜濕敷，讓肌膚白得更均勻。
除了防曬和保養，娜扎分享吃的也很重要，多吃蔬菜多攝取維生素也能讓肌膚更白。另外他覺得不要熬夜也有助於肌膚美白，但他自己也誠實的說自己很難做到早睡，還在努力中。
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