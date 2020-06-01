2019年亞洲大熱的霧感清透光澤風潮，在2020年轉變為更為飽和顯色的霧感光澤「奶霜髮色」，巴黎卡詩專業髮型師分享，奶霜髮色可以強調頭髮線條感，視覺上看起來更柔軟滑順，另外還可以依喜愛風格和個人膚色選擇髮色，每次染髮就像自帶美肌光圈！

▍1.波本奶霜髮色

波本威士忌（Bourbon cask whisky）是以內部經過烘烤處理的新橡木桶進行陳釀，色澤呈現大地感的溫潤琥珀色，是程序複雜而又美味純香的威士忌種類。百搭的「波本奶霜髮色」能凸顯質感都會女性魅力，微霧的咖啡髮色與光澤感尤其適合健康膚色的陽光女性，不但不須繁複步驟就能創造出白裡透紅的健康好氣色，搭配挑染即可變身為歐美系風格，是都會女性最愛的時尚風格。

「波本奶霜髮色」適合健康膚色，可創造出白裡透紅的健康好氣色。（圖／邱映慈攝影）

▍2.焙茶奶霜髮色

焙茶，是將綠茶以低溫炒製再冷卻而成的茶葉，獨特的製作過程不但使茶葉更顯其香氣，同時更加順口。「焙茶奶霜髮色」最適合有想法的獨立女性，低調中帶有細節。膚色白的女性可以挑戰深焙茶，而健康膚色的女性可以挑戰雙倍奶霜或耳下內層挑染的霧感綠色，時尚自信的色彩品味，滿足勇於自我挑戰的自己。

焙茶奶霜髮色適合白肌，帶有個性又有細節。（圖／品牌提供）

▍3.杏桃奶霜髮色

如同杏桃果泥與白色鮮奶油的人氣甜品，柔和的橙色調，象徵著樂觀、活力及美好的感受。有別於前幾季冷色調的風行，回歸最流行髮色的暖色杏桃奶霜，將亞洲女性的膚色襯托如外國洋娃娃般柔和美好，搭配不同的挑染技巧，還可以創造出蜜桃橘，橘棕和咖啡色等多變層次，打造出活力滿滿的透亮好氣色。

暖色杏桃奶霜，將亞洲女性的膚色襯托如外國洋娃娃般柔和美好。（圖／品牌提供）

▍4.漿果奶霜髮色

大受歡迎的濃郁漿果奶霜髮色優雅精緻，粉色時尚高端，紫色透露著性感魅力，微霧的金屬光芒，完美呈現女性外柔內剛的力量，最適合膚色偏白或喜愛挑染的女性。鮮豔色彩隨著每次洗髮，會漸漸轉變為暖咖啡或紫調的溫潤奶茶色，充滿個人特色不失質感，更是日常生活中的時髦關鍵！

濃郁漿果奶霜髮色優雅精緻，最適合膚色偏白或喜愛挑染的女性。（圖／品牌提供）

▍5.晴空奶霜髮色

晴空藍以冷調藍色氣息，揉合清涼、沉靜與神秘等多重意義，過往給人難以駕馭的感受，但最新MAJIFASHION在藍色系中加入墨灰色，顯色的霧感湛藍色彩，非常適合亞洲人膚色！全頭漂髮可以創造出鮮明印象的潮流風格，上班族也能透過低調挑染，讓個性色澤在轉頭間閃耀。

霧感湛藍色彩，非常適合亞洲人膚色。（圖／邱映慈攝影）

※延伸閱讀：

※加入中時電子報Fashion粉絲團拿好禮：