感情的路上想要找到一份真愛，是每個人在情感方面最想得到的，而生活中有人明明自身條件不差但還是沒能夠成功脫單。茫茫人海，很少有人能真正尋覓到自己的完美歸屬，有時緣去緣留只在人的一念之間，那麼究竟又有哪些星座的愛情總是來得的慢呢？

▍1.金牛座

金牛座因為自我保護意識較強，所以會常常給人的感覺就是比較的冷漠，與人交往也比較含蓄，喜歡安安靜靜的獨處，話比較少，比較內向。對待不太熟悉的人金牛們一般都會有比較清晰的界限，甚至可能會刻意的距離拉得很遠。

如果陌生的人對金牛座過度的熱情，金牛座大都會產生抵觸的心理用冷淡的方式回應，總之就是金牛座不喜歡太快的親暱起來，慢熱的金牛做注定會錯過很多緣分。

▍2.摩羯座

利己主義本質上並不是一個壞的東西，一個人只有能夠愛惜自己，才能推愛於他人，但摩羯座很多時候容易只看到自己而無視別人，有點過於自我，更加註重自身的利益，無視他人的利益不免有些自私。

利己雖然是人的天性，但是共情力和同情力也是作為一個生活中社會當中的人所不可或缺、非常重要的情感組成部分。

▍3.雙子座

雙子座性格非常好，身邊總是有很多人喜歡跟他們交朋友，而且雙子座喜歡尋求新鮮有趣的事物，一成不變的生活會讓他們喘不過氣。

他們喜歡自由的感覺，所以希望自己能夠盡可能多地享受無拘無束的日子，趁著年輕的時候多多體驗生活的不同。

▍4.水瓶座

水瓶座的思維極其跳躍，他們喜歡創新，不喜歡一成不變，對待生活也是如此，所以水瓶座對待愛情的時候也是一樣，不喜歡一成不變，跟雙子座有點類似，不過水瓶座可以說有五分鐘熱度。

當愛情過了新鮮保質期的時候，水瓶座就不會那麼熱情，不會把所有的心思都花在伴侶的身上，精神也自然想要回歸自由。

【本文轉載自微信官方帳號「醬子聊星座」（ID：jiangzi066），經作者授權轉載】

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