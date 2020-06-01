盒裝口罩開放買賣，7-11今（1日）宣布，除持續配合政府口罩實名制預購服務外，將在今(1人）下午15：00起至6月6日23：59止，開放門市臨櫃預購盒裝醫療口罩，每盒50入售價250元，限量2.5萬盒。

若搭配「3大支付立折5％」優惠活動，使用icash2.0、icash Pay、OPEN錢包等支付工具結帳，享每片口罩不到5元超值價，首周含預購已備妥250萬片以上，將陸續到店販售。