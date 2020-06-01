南韓六人女團GFRIEND，以甜美臉蛋、清新氣質吸引大批粉絲喜愛。而經常透過IG與粉絲互動的她們，近日卻因主唱Yuju(裕株)PO出一張對著鏡子的自拍照，引起網友熱烈討論。
擁有迷人嗓音的Yuju，前兩天於官方IG上曬出自己在練習室自拍的照片，只見她穿著短版上衣搭配真理褲，露出性感小蠻腰與白皙腿根十分性感。
但眼尖的網友卻發現擦著霧面紅唇的她，在鏡中的模樣與(G)I-DLE成員穗珍有點相似，甚至修到感覺是另一個人，但不少人也跳出來表示「應該是角度的關係」在網路上引起論戰。
南韓六人女團GFRIEND，以甜美臉蛋、清新氣質吸引大批粉絲喜愛。而經常透過IG與粉絲互動的她們，近日卻因主唱Yuju(裕株)PO出一張對著鏡子的自拍照，引起網友熱烈討論。
擁有迷人嗓音的Yuju，前兩天於官方IG上曬出自己在練習室自拍的照片，只見她穿著短版上衣搭配真理褲，露出性感小蠻腰與白皙腿根十分性感。
但眼尖的網友卻發現擦著霧面紅唇的她，在鏡中的模樣與(G)I-DLE成員穗珍有點相似，甚至修到感覺是另一個人，但不少人也跳出來表示「應該是角度的關係」在網路上引起論戰。
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