南韓女團BLACKPINK中的泰籍成員LISA，日前擔任中國選秀節目《青春有你2》的舞蹈導師，在節目即將結束之季，LISA特別貼出中文感謝粉絲的支持，並附上超辣穿搭吸引網友的目光。

BLACKPINK出道4年人氣逐漸攀升，近日更跨國與巨星Lady Gaga合作單曲《Sour Candy》，音源一推出便登上各大音樂排行榜，MV更在短短幾天內突破3千萬點閱，可見她們的高人氣。

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而一直以「舞技」聞名的LISA，不僅擁有精緻的五官，更有一雙超長美腿，30日晚間她所演出的選秀節目，歷經5個月的比賽終於結束，她特別在IG上發文感謝粉絲，只見她穿著膝長30cm黑色長襪、高跟鞋，搭配百褶裙及貼身的西裝外套，看起來俐落又性感，由下往上拍的視角讓她的腿部線條更加修長，讓網友忍不住暴動。另外，近日經紀公司也宣布LISA與ROSÉ皆已完成個人專輯的錄製，同樣令粉絲們十分期待。

在 Instagram 查看這則貼文 LISA（@lalalalisa_m）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 30 日 上午 10:36 張貼