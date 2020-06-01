夏姿集團旗下「CHA CHA THE采采食茶」的烘焙團隊，繼推出多款口味獨特的馬卡龍後，再研發出清新感的蛋糕甜點（見圖，吳奕萱攝）各180元，搭配季節限定的阿里山桂花烏龍茶，為熱辣夏天揮灑別緻風情。

蛋糕品項例如「美人茶香玫瑰花冠」，以天然玫瑰水混入蛋白霜製成，再引領出東方美人茶香，充滿皇家滋味；「梨山烏龍洋梨卷」則以戚風蛋糕捲起梨山烏龍茶粉調製的鮮奶油餡，質樸而爽口，還有「厚咖啡榛果戚風」及「東方美人香檸塔」共四款。6月30日前任選1款蛋糕。搭配阿里山桂花烏龍冷泡茶享9折優惠。