采采食茶夏日蛋糕清新上市 16:552020/06/01 中時 吳奕萱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 CHA CHA THE采采食茶推出多款茶香蛋糕，包括「美人茶香玫瑰花冠」、「梨山烏龍洋梨卷」等新品，180元。（吳奕萱攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 夏姿集團旗下「CHA CHA THE采采食茶」的烘焙團隊，繼推出多款口味獨特的馬卡龍後，再研發出清新感的蛋糕甜點（見圖，吳奕萱攝）各180元，搭配季節限定的阿里山桂花烏龍茶，為熱辣夏天揮灑別緻風情。 蛋糕品項例如「美人茶香玫瑰花冠」，以天然玫瑰水混入蛋白霜製成，再引領出東方美人茶香，充滿皇家滋味；「梨山烏龍洋梨卷」則以戚風蛋糕捲起梨山烏龍茶粉調製的鮮奶油餡，質樸而爽口，還有「厚咖啡榛果戚風」及「東方美人香檸塔」共四款。6月30日前任選1款蛋糕。搭配阿里山桂花烏龍冷泡茶享9折優惠。 #蛋糕 #烏龍 #美人 #阿里山 #山桂花 也許您會感興趣 時尚熱門新聞 180cm正妹球員緊身上衣真理褲「神級逆天長腿」引暴動 - 星光 - 時尚 難脫單是因為個性！最易孤獨一生的星座TOP4 - 運勢 - 時尚 資工彌原來超有料！黑bra擠爆渾圓北半球 - 星光 - 時尚 一周正妹精選》正妹闆娘甜曬該邊刺青！混血辣模「細嫩腿根」全看光 - 星光 - 時尚 超兇琴師！COSPLAY海賊女帝「爆乳彈琴」網噴鼻血 - 星光 - 時尚 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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