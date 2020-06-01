夏天來了肌膚容易乾燥缺水、再加上戴了近半年的口罩，肌膚簡直叫苦連天。台灣女孩熱愛敷面膜，想到急救保養，就絕對少不了PTT、小紅書大推的神級面膜！

被PTT網友、小紅書大熱推、譽為「吃土也要買的面膜」、「傳說中面膜界的四大神獸」之一、「神級澎皮面膜」的香緹卡鑽石級面膜，絕對是後疫情時期口罩肌的萬能修護面膜，集撫紋、緊實、補水、舒緩及賦活肌膚於一身，可以趕走惱人粉刺、讓鼻頭毛孔不再粗大，更添加抗皺六胜肽與植物幹細胞為主要抗老成分，而且使用方便，只要在洗完臉之後，塗抹於肌膚，閒置10至15分鐘再擦掉多餘的面膜，就可以讓臉部乾淨清爽，也會看起來澎潤又光滑，肌膚從乾荒地變超保水肥沃田。也可以當作晚安面膜，針對各階段老化現象都能有效修復效果！

香緹卡鑽石級面膜NT6,200元。（圖／品牌提供）

資深美妝控的小紅書友更分享實際使用心得：「說實話，剛敷完的時候皮膚狀態沒有那麼令我驚艷，因為很多補水面膜剛洗掉的時候，都能呈現這樣飽水的感覺，以為錢就這麼糟踏了，沒想到第二天早上起來洗過臉之後，什麼基礎保養都還沒用，照著鏡子真的覺得很驚喜！毛孔很小、皮膚狀態明顯比之前好很多，缺水的乾紋也顯淡了很多！皮膚很飽滿很潤很透亮！妝容也沒有出現浮粉，之前用過的面膜都沒有過這樣的效果！」

鑽石級面膜為何讓用過的人覺得保養很有感？因為香緹卡特別添加的珍稀植物幹細胞與抗皺六胜肽。抗皺六胜肽針對各種階段的老化現象都能有修護與保護作用、撫平表情紋(動態紋)，肌膚凹陷修復效果極佳！鑽石級抗老緊緻系列內含七大植物幹細胞，如覆盆子、車前草、冬月桂等，各自負責抗氧化、提升肌膚緊緻度、舒緩防禦肌膚等多種功能，能夠全面解決各種老化危機。

鑽石級面膜含抗皺六胜肽，針對各種階段的老化現象都能有修護與保護作用。（圖／品牌提供）

目前這個神級面膜也推出超優惠價格，6/1至6/10限定販售「鑽石級面膜雙件組」特價NT8,680元，等於用7折價入手這款面膜，每人限購1組，面膜控想囤貨就要趁現在！

▍活動

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★抽獎活動參加方式：

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★獎品內容 ｜ 香緹卡小禮物*1

★公佈時間 ｜ 2020/6/11

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。

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