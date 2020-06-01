To b. by agnès b.進駐台北信義區，嶄新櫃點5月29日於信義誠品1樓開幕，成為此系列第三間販售門市。專櫃首度以複合式型態展現，構築如法式女孩房間般的氛圍。店內除備齊完整agnès b.男女服裝與配件，並設有咖啡吧檯，提供咖啡與特色茶飲，為逛街者創造一隅的愜意休憩空間。

設計揉合日法兩地風情的To b. by agnès b.，運用條紋、圓點、星星、愛心及手寫訊息等標誌性元素，打造青春率性的女孩樣貌，色彩明亮豐富且易於搭配。2020年春夏系列主題“le Sport”，以多款波卡圓點、馬德拉斯格紋、男孩風丹寧等注目度單品，演繹具運動休閒風格的都會造型。

To b. by agnès b.推出全新飲品冷萃咖啡，玻璃瓶身上印有設計師Agnès手繪畫作“La jeune fille qui aboute la mer（望海的女孩）”，出現於1980年agnès b. 紐約第一家專賣店開設時的特製賀卡，至今仍運用於服飾設計中。

To b. by agnès b.進駐信義誠品門市，同步推出全新飲品冷萃咖啡，每日限量於店中咖啡吧檯獨家販售。經長時間低溫萃取的冷萃咖啡，風味甘甜醇厚，在盛夏帶來沁涼享受。特選咖啡豆蘊含獨特的柑橘與淡雅花朵調性，入口即可感受其芳香與細膩，玻璃瓶身上印有設計師Agnès手繪畫作“La jeune fille qui aboute la mer（望海的女孩）”，出現於1980年agnès b. 紐約第一家專賣店開設時的特製賀卡，至今仍運用於服飾設計中。此次與冷萃咖啡瓶身結合，在品味甘醇之際，視覺亦感清新爽朗。