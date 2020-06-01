目前在長榮航空任職的空服員「花子」(Karina) 因出眾外貌及明星臉走紅，她擁有白皙透亮的皮膚以及一雙笑起來超甜美的電眼，乍看之下酷似台灣女星張景嵐與前日本女團AKB48渡邊麻友的混合體，而被譽為「長榮張景嵐」。近日她PO出健身辣照「炫腹」，展現發光的白皮膚讓粉絲們瞬間陷入瘋狂。

花子有張親和力十足的甜美臉蛋，除了時常放送制服美照之外，最近因疫情影響停飛，她也沒閒著，不忘在IG上分享美照跟粉絲們互動，只見她穿上短版運動BRA及緊身褲，大方秀出平坦的小蠻腰，她逗趣寫下：「最近時間多到我可以踏進健身房運動，畢竟本人時數是零，這波疫情影響的真的很大，連佛系健身的我都改變了！」果真是健身在走自拍要有，她直接正面秀出豐滿上圍，展現完美的體態。

在 Instagram 查看這則貼文 🌸花子（@karina_hsieh）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 10 日 上午 3:13 張貼

花子不僅擁有S型好身材，更連長腿都具備，凹凸有緻的身材讓不少網友們看了大讚：「女神好辣」、「長得正又愛運動是女神」、「畫面超逼人」、「跪求機場巧遇」等。