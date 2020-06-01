法國精品品牌Longchamp本季將經典躍上時尚輪廓，打造全新My Pliage ® Signature字母訂製包，大膽活潑的時尚外型搭配客製英文字母，輕鬆訂製搶眼的個人化時尚識別！消費者彷彿藝術創作者一般，於3種摺疊包尺寸與15種繽紛色調中恣意探索，挑選1種包身底色、2-3個英文字母縮寫並以2款自選色調相疊染印在包款上，輕鬆玩出風格獨具的潮流配件。

繼日前女星隋棠、陳庭妮、吳速玲、男星錦榮、曹格、運動員楊俊瀚、陳傑等明星搶背外，近期My Pliage ®Signature環保訂製包的魅力更延燒至東西方潮人日本潮模松本愛、孫昀以及中國女子團體火箭少女101 Yamy則以黑色為底色，搭配兩個大寫白色字母，以簡約風格詮釋個性態度。

法國精品品牌Longchamp本季將經典躍上時尚輪廓，打造全新My Pliage ® Signature字母訂製包。（圖／品牌提供）

同樣訂製黑色包款的日本潮模Kanna Oyama則選擇印上單一字母X，以彷彿特殊符號的方式呼應一身酷帥風衣裝扮，展現略帶神秘的前衛創意。台灣潮模Angelina分別以細肩帶連身褲裝及俐落的格紋西裝外套，搭配亮粉色專屬訂製包款，展示多變姿態。

法國精品品牌Longchamp本季將經典躍上時尚輪廓，打造全新My Pliage ® Signature字母訂製包。（圖／品牌提供）

為呼應環保時尚議題，包身布料更採用10至23瓶的回收寶特瓶製成，製作過程大量降低化學氣體排放，讓消費者感受輕盈包身之餘，更達到愛護地球環境的美意，無負擔的演繹搶眼時髦態度。