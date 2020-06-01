人人都想要有個家，但以年輕人來說，靠自己的力量在雙北市購屋自住實在難，雖然租屋可以擁有良好的生活品質，但是當一輩子的租屋族總是有種不踏實感。現在有不少建案推出低總價方案，非常適合小資族、首購族趁勢搶進。以台中為例，高CP值豪宅「聯悦馥」、擁豐富健康生活圈的「櫻花櫻雄榜」、少數重劃區內擁有明星學區在內的「恆山首恆」，都是很好的選擇！

「聯悦馥」CP值最高豪宅 社區活動好多元

「聯悦馥」位於台中海線區域的清水區，鄰近台中港三井outlet，只要10分鐘車程即可到達，完全不必擔心居住環境無聊。「聯悦馥」是聯悦建設的第二號作品，有別於其他建案不同的是，直接將才藝環境搬進社區內，公共設施有書屋、琴房、畫室、棋藝室、家教室、泳池， 下樓還有社區教室，打造孩子輕鬆又自然的學習環境，完全體現「宅教學」；且將大樓打造成飯店質感，非常注重住戶的居住品質，踏進社區的那一刻如同渡假般放鬆自在。

▲「聯悦馥」的書屋與日本最大紀伊國屋書店合作選冊。/中時電子報攝

此外，公設中的書屋是與日本最大紀伊國屋書店合作選冊，每個月都會進暢銷書，專門為住戶獨家選冊， 讓住戶有種貴賓級VIP感受；大廳牆面更有價值200萬留美國際油畫大師柯適中的作品，使社區每個角落都能感染優雅的藝術氣息。「聯悦馥」瞄準小家庭首購族，擁低單總價及高端優質居住品質，如此高CP值吸引不少台中以外的客人，另一原因也是交通便捷，車程10分鐘即可到達國三、國四，鄰近中清、台灣大道、向上路等三大道。

「櫻花櫻雄榜」擁寬廣運動場域 熱銷衝破八成

一下台中太原匝道轉個彎就到家的「櫻花櫻雄榜」，周遭擁有超多運動場域，包含溜冰場、網球場、棒球場、羽球場、游泳池等等，更鄰近5千坪的廍興公園，豐富的健康生活圈及鄰近74快速道路，讓該案推出至今已熱銷衝破8成！

「櫻花櫻雄榜」最大的優勢就是交通及健康生活圈，由於74太原匝道是雙向，無論從哪一邊匝道下來，只要轉彎就能到家，而且建築沒有緊鄰高架，所以不怕交通噪音的干擾，卻能享有匝道的便利性。此外，附近擁有12年完整學區，像是預計將於今年招生的廍子國小，還有東山中學、新光國小及新光國中，以及享有樹孝、樹德、軍功商圈便利性，且附近綠覆蓋率高，加上該案產品規劃多元，滿足不同族群需求，因此銷售絲毫未受疫情影響，才能在疫情期間突破重圍、展現佳績。

▲恆山首恆 戶戶規劃三面採光 享受公園綠意景觀。 /中時電子報攝

潭子聚興產業園區2021年完工 當地發展備受期待

弘富重劃區為台中潭子的明日之星，而「恆山首恆」又是少數重劃區內擁有明星學區在內的建案。「恆山首恆」地段利多，交通鄰近74號快速道路、國道4號豐潭段以及近綠空廊道、台鐵綠空廊道，且距離捷運紅線栗林站只要5分鐘的車程，交通十分便捷；此外，附近學區有弘文中學、潭子國小、潭秀國中等明星學區，基地面對公園第一排，總結以上優勢深深吸引年輕家庭入主。

台中市政府以「前店、後廠、自由港」三大策略，規劃城市經濟發展，打造「潭子聚興產業園區」開發案，預計2021年完工，將會創造逾900個就業人口、嘉惠30家廠商，當地剛性需求備受期待，因此陸續吸引鄉林、久樘開發及寶璽建設等知名品牌進駐潭子，未來的發展實在指日可待！