丹寧潮流霸主LEVI’S自1873年5月20日打造全球首件501丹寧褲至今邁入147周年，501丹寧褲已成為跨越各年齡層、次文化及性別的美式經典時尚表徵。今年501攜手GOLF WANG再創經典推出「LEVI’S ® x GOLF潮點造物丹寧系列」，以美式粗獷風格融合GOLF WANG最著名的繽紛多彩圓點印花為設計，將在新光三越信義A8館3F門市限定開賣。

細閱潮流史鮮少有人能如同造物主泰勒（Tyler, The Creator）般完美體現原創精神，不僅是兼具饒舌歌手、製作人、導演、時尚設計師等身分的大勢多棲藝人，才華洋溢的他在想像力與自我表達方式從不設限，正與LEVI’S ® 所崇尚的不斷突破的品牌DNA吻合，因此成就與造物主泰勒旗下潮牌GOLF WANG合作，共同推出最新聯乘巨作。

LEVI’S x GOLF推「潮點造物聯名丹寧系列」 ！注入童心繽紛色彩詮釋原創精神（圖／品牌提供）

為迎接LEVI’S ® 501 ® Day，LEVI’S ® 以造物主泰勒在2016年GOLF WANG服裝秀首度問世的彩色圓點丹寧褲設計為靈感，將繽紛色彩注入經典501 ® 丹寧褲與丹寧夾克，聯名推出「LEVI’S ® xGOLF潮點造物丹寧系列」，包含致敬1993年的501 ® 丹寧褲和復古版型的丹寧夾克。

LEVI’S x GOLF推「潮點造物聯名丹寧系列」 ！注入童心繽紛色彩詮釋原創精神（圖／品牌提供）

此系列以100%純棉布料製造，並採用亞麻白丹寧布，揉合LEVI’S ® 經典與GOLF WANG超凡獨特的普普風美學，501 ® 丹寧褲微高腰和復古方正直筒剪裁呼應造物主泰勒寬鬆無束的風格；聯名系列商品皆縫有專屬聯名皮標，501 ® 丹寧褲因應造物主泰勒想展現的隨興不羈印有獨特尺寸建議，後腰皮標除原LEVI’S ® 褲款尺寸外，並以活力藍標示出GOLF最適對應尺寸，此次攜手合作，以LEVI’S ® 百年來傳承的經典單品，打造出最符合造物主泰勒心中的501 ® 丹寧褲樣貌，更要讓所有丹寧玩家放肆穿出潮潮聯名的自我風格。