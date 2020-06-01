許多人都會有「高係數防曬乳都又厚又黏」的印象，但隨著防曬產品的推陳出新，現在夏天抹防曬再也不用為了清爽度和防曬係數妥協！

「曼秀雷敦水潤肌超保濕水感防曬系列」自2019年在台上市以來，它宛如化妝水般的清爽質地，加上SPF50+/PA++++的超強防護力，徹底顛覆消費者對高防曬係數黏膩質地的刻板印象，再加上獨家「光耐久技術」，有效延長防曬力，減少補擦防曬的次數，難怪一上市就掀起開架防曬市場新革命，網友們更直呼「用過就回不去了」！

水潤肌超保濕水感防曬精華質地如化妝水般清爽，「光耐久技術」達到持久防曬，肥皂即可輕鬆卸除。（圖／品牌提供）

「曼秀雷敦水潤肌超保濕水感防曬系列」不僅完美兼顧「化妝水感的清爽質地」及「SPF50+/PA++++高防曬規格」，更擁有日本獨創的「光耐久技術」，透過特殊劑型完整包覆防曬因子，避免紫外線直接破壞分子結構，增加吸收紫外線的時間，讓防護效果不輕易打折，戶外活動再也不需要一直補擦防曬，炎炎夏日下依然可以自在地露出肌膚、享受陽光。「曼秀雷敦水潤肌超保濕水感防曬系列」更添加高效玻尿酸、玻尿酸納、水解膠原蛋白、胺基酸4重保濕成分，塗抹時瞬間幻化為透明水狀，並像化妝水般立即吸收，在防曬的同時也能為肌膚注入滿滿的保養成分。

水潤肌超保濕水感防曬露質地如水般保濕清爽，使用特殊的劑型包覆技術，將防曬成分包覆，減少紫外線直接破壞分子結構，增加吸收紫外線的時間，肥皂即可輕鬆卸除。（圖／品牌提供）

「曼秀雷敦水潤肌超保濕水感防曬系列」具備優異的耐水、耐汗效果，不論是在悶熱的都市間機車、單車移動，或是上下班通勤、郊外野餐，都可以展現100%的防曬效果，每晚也只須用肥皂就可輕鬆卸除，不為肌膚帶來負擔。「曼秀雷敦水潤肌超保濕水感防曬系列」一共推出「防曬露」及「防曬精華」兩種質地，清爽如水般不黏膩的質地，臉部、身體甚至是妝前打底都適用，1瓶就能夠全方位對抗紫外線，這個夏天就用「曼秀雷敦水潤肌超保濕水感防曬系列」成為輕鬆擁抱陽光的白皙水潤女孩吧！

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

★抽獎活動參加方式：

1. 於FB按讚分享本貼文

2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看「曼秀雷敦水潤肌超保濕水感防曬系列」宛如化妝水般的清爽質地用過就回不去！

★獎品內容 ｜ 抽出三名粉絲，每人可獲得曼秀雷敦水潤肌超保濕水感防曬精華*1

★公佈時間 ｜ 2020/6/11

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。

※延伸閱讀：

※加入中時電子報Fashion粉絲團拿好禮：