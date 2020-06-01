大馬女神林明禎擁有天使臉孔、魔鬼身材，1日她迎接30歲生日，在網路大曬比基尼辣照，引起上萬網友按讚：「生日快樂，好美好美！」

林明禎日前歡度30歲生日，透過社群平台PO文：「今年最大的心願就是世界和平再和平再和平，還有就是留言區想要滿滿的蛋糕。」附上的照片中，她在海邊穿著白色的泳裝，細線纏繞胸前，襯托雪白的肌膚，轉側身大露飽滿胸型、無瑕美背、水蛇腰和翹臀，好身材一覽無遺。

同時，她的親姐姐林詩枝也發了一張合照，寫道：「生日快樂my only sister，我愛你，很愛很愛的那種，你懂的啦！等疫情後天天做蛋糕給妳吃，每天煮好料給妳吃給妳補！雖然每天視頻通電話，可是這種時候還是很想你，今天不會是一個人吧傻婆。」畫面中，兩人身穿比基尼同框，秀出傲人上圍和平坦腹部，讓網友的眼睛大吃冰淇淋，直呼：「很吸睛」、「低血糖不要看」、「姐妹花」。