迪奧2020年上半年最後壓軸鉅獻，全新推出限量「超模巨星訂製包」！令人上癮的絕美時髦訂製包，首次收入滋潤度媲美潤唇膏的四款迪奧癮誘超模巨星唇膏，精緻的外表讓美妝控無法抗拒！

2019年，在迪奧全球彩妝創意形象總監Peter Philips的引領下，色彩不再只是迪奧精神的延續，更是展現與眾不同的時尚態度與宣言，這令人上癮的時尚配件正是「癮誘超模巨星唇膏」。迪奧癮誘超模巨星唇膏優雅摩登地以搖滾粉紅綴點經典Dior Logo字樣，革命性配方蘊含70%潤唇油，24小時極致潤澤雙唇，創造令人絕對上癮的滋潤感受，蘊含同色調的銀河星光粒子，能以多重角度自然折射光線，使雙唇漾出熠熠光采，宛如星光閃耀般繽紛燦爛。

迪奧癮誘超模巨星唇膏優雅摩登地以搖滾粉紅綴點經典Dior Logo字樣。（圖／邱映慈攝影）

今年迪奧癮誘超模巨星唇膏將被賦予全新時尚風貌，推出宛如珍品的限量「迪奧超模巨星訂製包」，內含4款唇膏控必備的經典時尚色選，將於6/1於全台指定櫃點限量上市。

迪奧癮誘超模巨星唇膏#536鮮榨玫瑰粉、#667蜜桃豆沙粉。（圖／邱映慈攝影）

本次囊括色選包括「#536鮮榨玫瑰粉」、「#667蜜桃豆沙粉」、「#859酒釀櫻桃紅」、「#976迪奧莓果粉」。這些癮誘色選呼應高訂設計中常使用的絲緞與金屬皮革材質，讓雙唇彷彿穿上高級訂製服般閃耀光芒。

迪奧癮誘超模巨星唇膏#859酒釀櫻桃紅、#976迪奧莓果粉。（圖／邱映慈攝影）

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