蘭芝水酷肌因智慧保濕凝霜，2020限量款1350元。（蘭芝提供）

Sisley全能防禦精華50ml，1萬1500元。（Sisley提供）

海洋拉娜2020海洋日限量版經典乳霜100ml，1萬17600元。（海洋拉娜提供）

肌膚之鑰精萃光采激光晶露50ml，8500元。（肌膚之鑰提供）

迎接夏季保養市場，頂級品牌強打經典保養，吸引名媛貴婦上門衝業績，法國奢華保養代表Sisley喊出日間全面防禦，主打全能防禦精華， 肌膚之鑰主推全球熱銷的肌膚之鑰明星造光精華液激光瓶，最愛海洋的海洋拉娜推出2020海洋日限量版經典乳霜，熱搭公益話題。

除了日間防禦，Sisley認為，要讓肌膚恢復狀態，要把握夜間加強修護，透過完整的日間防禦，讓肌膚有更多力量面對外在環境，即使在防疫關鍵時期長時間戴著口罩也能安心養膚。

持續關注海洋生態的海洋拉娜，每年海洋日限量版經典乳霜都是品牌迷必入手的品項，今年以鏡面手繪水彩展現海洋的豐沛生命力，即日起在社群上公開貼文，標籤 ＃LaMerBlueHeart和 ＃LaMerDonation，每篇貼文海洋拉娜都會捐出25美元至海洋拉娜蔚藍之心海洋基金會，累積上限至50萬美元。

同樣打造限定包裝的還有韓國頂級保養蘭芝，蘭芝攜手奧地利的世界知名平面設計師Stefan Sagmeister合作，以「Thirst for life放膽渴望，我閃耀」為主題，為「水酷肌因保濕系列」設計限量版包裝，利用動感線條的設計，傳遞出無限延伸的概念，呼應肌膚從內而外散發的耀眼光澤。