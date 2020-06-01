愛買今（1日）趕搭口罩販售解禁，18時起新竹以北10家分店限量賣台灣製盒裝「醫用成人口罩」，每店50盒、每人限購1盒，每盒50片、299元，每片5.98元，與實名制每片5元相當，500盒25分鐘內完售。

愛買今18時起在新竹以北10家量販門市限量開賣500盒台灣製盒裝「醫用成人口罩」秒殺，每盒50片裝、299元。（愛買提供）

這次，首波鎖定新竹以北10家門市，包含基隆店、忠孝店、景美店、板橋南雅店、永和店、三重店、桃園店、楊梅店、新竹店、新竹巨城店附設的藥局販售。預計本周全台門市供貨量共可達2500盒、12萬5000片，後續還會再分波賣。