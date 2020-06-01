愛買台製醫療口罩秒殺 500盒25分鐘搶光 20:152020/06/01 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 愛買今（1日）趕搭口罩販售解禁，18時起新竹以北10家分店限量賣台灣製盒裝「醫用成人口罩」，每店50盒、每人限購1盒，每盒50片、299元，每片5.98元，與實名制每片5元相當，500盒25分鐘內完售。 愛買今18時起在新竹以北10家量販門市限量開賣500盒台灣製盒裝「醫用成人口罩」秒殺，每盒50片裝、299元。（愛買提供） 這次，首波鎖定新竹以北10家門市，包含基隆店、忠孝店、景美店、板橋南雅店、永和店、三重店、桃園店、楊梅店、新竹店、新竹巨城店附設的藥局販售。預計本周全台門市供貨量共可達2500盒、12萬5000片，後續還會再分波賣。 #愛買 #500 #25分鐘 #販售 #10 也許您會感興趣 時尚熱門新聞 180cm正妹球員緊身上衣真理褲「神級逆天長腿」引暴動 - 星光 - 時尚 難脫單是因為個性！最易孤獨一生的星座TOP4 - 運勢 - 時尚 一周正妹精選》正妹闆娘甜曬該邊刺青！混血辣模「細嫩腿根」全看光 - 星光 - 時尚 屈臣氏賣醫療級口罩 150萬片登場搶攻防疫財 - 消費 昔日童星金裕貞脫了！超辣泳衣「露膚色一片」引暴動 - 星光 - 時尚 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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