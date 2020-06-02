大馬歌手光良為宣傳新專輯《絕類》，在新曲《想你了》MV中飾演新郎，青春年少的模樣讓人印象深刻，就算在《1901的上一位房客》MV的最後一幕貼上鬍子扮老，也完全不見老態，實在讓人無法想像光良今年8月就要過50歲生日了。

光良穿上身穿帥氣的LEVI’S牛仔褲和丹寧裝，搭配LV腰包和運動鞋，渾身散發青春魅力。（JOJ PHOTO攝，服裝配件提供／LEVI’S、LV）

光良受邀進棚拍攝本報的LEVI’S時尚專題，身穿帥氣的牛仔褲和丹寧裝，更是渾身散發青春魅力，其中一套LEVI’S「超級瑪利歐」系列新裝，更是讓光良驚呼連連，因為「超級瑪利歐」正是他兒時最愛玩的電玩遊戲，再搭配LV皮包、COACH運動鞋配件，難掩時尚品味。

光良常保好奇心，對科技新品和研究發明很感興趣，是他保持年輕的秘方，穿LEVI’S「超級瑪利歐」系列外套搭牛仔褲，手拎LV包、足蹬COACH鞋。（JOJ PHOTO攝，服裝配件提供／LEVI’S、LV、COACH）

他笑說，早在學生時期他就追過LEVI’S牛仔褲，其中經典501款更是他的最愛，如今衣櫃裡還保留幾件LEVI’S牛仔褲，而且現在還能穿，可見這些年來身材保持得很好，讓他頗為得意。

「其實近點看，還是有皺紋啦！」光良笑說，他一點也不覺得年齡是個問題，但近幾年常聽到大家稱讚他很年輕，這才驚覺自己已經快要50歲了。詢問他如何常保青春的秘方，光良想了許久，笑說除了健康飲食、適度運動外，「常保童心」、「對任何事都好奇」，應該就是他不老的秘方。

光良不僅愛唱歌，對數位研發也很感興趣，為了與歌迷建立更緊密永續的關係，多年前研發了「數位專輯APP」，可以得知歌迷來自那個城市、忠誠度級別等，歌迷則可透過APP拿到光良的簽名、贏得點數，憑點數可兌換禮物、門票等，該項發明申請到工業局的發明專利，還拿到發明家的證書。

對任何事都充滿好奇的他，經常發揮發明家的精神在家DIY，因為皮膚過敏乾燥，光良在家自製手工肥皂，想念馬來西亞的家鄉味，就上網研究如何用香蘭葉自製綠蛋糕。此外他也研究虛擬貨幣，為了瞭解營運模式，還買了比特幣意外賺了一筆，他笑說：「別忘了，我在學校主修的是電腦工程！」

LEVI’S涼感丹寧系列Cool Jeans舒適錐形窄管牛仔褲，4390元。（LEVI’S提供）

LEVI’S 原創直筒牛仔短褲，2990元。（LEVI’S提供）

LEVI’S LogoT恤，1090元。（LEVI’S提供）