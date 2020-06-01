韓劇《The King：永遠的君主》劇情進入最高潮，李敏鎬飾演的大韓帝國皇帝展開絕地大反擊，隨著劇情的轉變和服裝的穿搭，手腕佩戴多款浪琴表（Longines)和泰格豪雅 (TAG Heuer)腕表，更能呼應他在劇中心情與角色的變化。

李敏鎬在韓劇中《永遠的君主》佩戴泰格豪雅自動計時腕表。（翻攝自Netflix）

馬術向來是皇家貴族熱中的休閒運動之一，為了襯托李敏鎬在劇中的君王角色，李敏鎬在劇中身穿帥氣馬術裝、騎著白馬來到現實世界時時，就佩戴了浪琴巨擘系列全日曆月相計時碼表，由於浪琴與皇家馬術有著深厚淵源，自1912年迄今已贊助數十項國際馬術比賽，如此巧妙的連結，讓李敏鎬在劇中角色更加有說服力。

浪琴表巨擘系列全日曆月相計時碼表，11萬1000元。(Longines提供)

浪琴表征服者系列 V.H.P.大三針銀面腕表，3萬4200元。(Longines提供)

泰格豪雅Calibre Heuer 02 自動計時腕表，20萬1900元。(TAG Heuer提供)

隨著劇情的發展，李敏鎬也在近日剛播映的11集當中佩戴辨識度極高的泰格豪雅（TAG Heuer）Monaco Heuer 02腕表，該款腕表向來是收藏家鎖定珍藏的表款，加上又是50周年的紀念限量款，難怪能虜獲君王的心。