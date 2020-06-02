許多人下班回家後躺在沙發上滑手機、玩手遊、追劇，一晃眼就過了晚上十二點！如果你也有熬夜的習慣，來看看夜貓子的保養秘訣，讓你隔天的臉色不會因為熬夜而看起來超憔悴！

▍1.回家就卸洗

許多人熬夜後臉色會看起來暗沉，往往是因為習慣睡前才洗澡，到那時才卸妝洗臉，因此而拉長帶妝時間，容易讓臉色看起來暗沉，甚至會因此冒粉刺和痘痘。建議養成回家就卸妝的習慣，就算要熬夜也不要在睡前才卸妝洗臉。

▍2.夜間保養用修護型面膜

熬夜容易影響新陳代謝，肌膚狀況也會因此變差，容易缺水暗沉，甚至乾癢泛紅。建議可在夜間保養時使用修護型面膜先加強肌膚抵禦力，隔天若有上妝需求可先濕敷成分單純的保溼化妝水在容易乾燥的部位，就能讓臉色看不出有熬夜的痕跡。

▍3.按摩眼周肌膚

睡前記得要擦上眼霜，隔天出門前可用足量的按摩精油或眼霜按摩眼周肌膚，可搭配眼周按摩小道具，或徒手用食指骨節輕輕按壓眼周來紓緩眼周，也能加強循環讓眼睛看起來不會拋拋腫腫的。

▍4.使用修護型保養品

熬夜容易讓肌膚老化，狀態也比較脆弱，此時不宜再使用美白或含酸類的保養品，可避免肌膚受刺激而引發敏感。可選用修護型保養品或單純保溼的保養品，讓肌膚狀況更穩定。

▍5.補充維他命

熬夜人一定要多補充維他命B群、維他命C，多吃蔬果，來幫助身體對抗熬夜後的疲倦，可多吃葡萄柚、葡萄、藍莓、奇異果等富含維他命的水果。

雖然熬夜有以上五個方法可以降低對肌膚的傷害，但最好還是能夠養成早睡的習慣，否則不只是肌膚容易出狀況，身材也可能會因為作息不正常而走樣喔！

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