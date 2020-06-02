到底婚前該不該同居，這個問題相信很多人都有顧慮。那麼今天星姐給大家總結一下同居越久越不想娶你的星座男，有同居想法之前自己心裡先有個數。

▍1.金牛男

金牛男生很現實，也特別有事業心，希望自己能夠一直保持上升的狀態，同時也會對自己的另一半心裡有個比較高的預期。尤其是兩個人同居時間久了，彼此之間的缺點也放大化，這個時候如果你不上進、覺得他陪你的時間太少、不理解他、不斷催婚，他在心裡就會對你有個不好的判斷，讓他越不想和你結婚。

▍2.射手男

在射手眼裡，只要兩個人相愛，沒有必要用一紙婚書來保證兩個人的關係。射手喜歡自由、灑脫的生活，他們覺得同居的日子雖然會有一定的約束，但是還算是有彼此的私人空間，一旦結了婚，兩個人之間不單單是愛情，而是加入了兩個家族的融合，做任何決定都要考慮方方面面，完全沒有了所謂的自由。因此，兩個人同居時間越久，遇到束縛他的事情越多，他就越不想結婚。

▍3.白羊男

白羊男比較喜歡新鮮、刺激。兩個人同居久了之前的激情逐漸被沖淡，生活趨於平淡，甚至對他來說有些乏味，想像著結婚後會有更多漫長而乏味的日子，他難免會產生抵觸。同時白羊男也是缺乏耐心的，同居後各種大大小小的事情難免產生摩擦，這些已經一點點耗盡了他的耐心，讓他更沒有什麼心思去想結婚的事情了。

▍4.雙魚男

雙魚男缺乏實際感，對未來生活沒有全面的規劃。戀愛的時候和雙魚特別甜蜜，他會製造浪漫，懂得說什麼討你開心。但是同居久了，你會發現他說的經常比做的多，說什麼買房、娶你、以後養孩子什麼的，但是卻沒有進一步行動。他擅長描述夢想，但是很難做出實際規劃。如果你不是個精明能幹能夠主導他的女人，估計等不到他娶你，你就心灰意冷了。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】

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