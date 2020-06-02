南韓知名姊妹花Jessica(潔西卡/鄭秀妍)& Krystal(鄭秀晶)，近日合體在Jessica的個人YOUTUBE頻道，公開她們過去拍攝短片的側拍花絮，影片中Krystal不僅全程素顏露出無暇美肌，兩人的逗趣互動更讓粉絲大喊「太可愛了」。

由女團出身的兩人，2014年曾因拍攝過實境秀「Jessica& Krystal」公開私下生活而圈入一票粉絲，去年再度拍攝第二季，雖一直沒公開上檔時間卻已引發網友熱烈討論。

在 Instagram 查看這則貼文 Jessica Jung（@jessica.syj）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 29 日 下午 9:46 張貼

近日，Jessica、Krystal兩姊妹再度合體，為Jessica所經營的YOUTUBE頻道更新影片，影片中公開兩人拍攝短片的花絮，Krystal竟全程素顏與居家服，靠近鏡頭時露出白皙無暇的肌膚瞬間逆齡，加上與Jessica幽默又搞笑的互動，吸引粉絲大讚「根本是實境秀」、「太喜歡這對姊妹了」、「素顏的Krystal皮膚太好了，是少女」。

Krystal素顏模樣遭曝光！「那部位白到發光」網看傻眼（圖／YOUTUBE）