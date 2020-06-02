city’super跟進「振興經濟」，15日前鎖定食品及日用品兩大宅經濟最熱銷品類，精選逾百項商品包括進口食材、包裝米、零食、飲料、冰品等商品推出第2件0元。同時配合百貨年中慶，指定活動時間、店別，消費滿688元享9折。

city’super大規格美國空運加州櫻桃8.5row，1盒1 kg，原價1180元、特價850元。（city’super提供）

從疫情期間銷售觀察，city’super發現包裝米、乾拌麵、泡麵等與去年同期銷量相比翻漲1倍。看好自煮風潮熱潮，29日前也推出「大橋CAS越光米新米預購」1kg x 8包米，原價1440元，限時1個月預購優惠999元；明治MINI超級杯冰淇淋（香草、巧酥）任選口味，90ml x 6入原價275元、第2件0元；帝歐特級初榨、精選特級初榨、有機卡巴奇特級初榨橄欖油500ml，原價780元、第2件0元。

city’super 29日前推出「大橋CAS越光米新米預購」活動，1kg x 8包米，限時1個月預購優惠999元。（city’super提供）

此外，city’super越光米預購活動連續4年銷售皆成長2成，擁有政府評鑑績優稻米產銷專業契作及通過CAS臺灣優良農產品認證的頂級越光米，第一期作的新鮮米宅配直送到府，再送市價300元限量「呷飽未帆布袋」。不用出國就可吃到的頂級水果開放預購，日本和歌山水蜜桃今年提前自6月開放消費者預購，2kg（6-8入），原價2880元、特價1880元；美國空運加州櫻桃8.5row，1盒1 kg原價1180元、特價850元。