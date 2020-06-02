40歲香港女星胡杏兒(Myolie Wu)長相氣質又擁有好歌喉，在1999年參加香港小姐競選獲得季軍後正式出道，更被封為「2010年代五大當家花旦」之一。她與老公李乘德結婚後生下兩寶，目前婚姻生活十分美滿，不過她才在產後達成快速瘦身也意外引起熱議，讓粉絲們紛紛敲碗「到底怎麼瘦的」！

面對孕媽媽們一致會面對到的發福問題，胡杏兒大方在小紅書公開產後減重菜單，她指出，其實從五穀類、脂肪、蛋白質到維生素都很重要，三餐的食物營養都要均衡，包括脂肪也是不可忽略的關鍵，例如高脂肪的魚肉就很健康，多吃有助燃燒體內的脂肪。另外，她也會以高蛋白質的食物作為主餐，同時公開早餐是一碗粥，配上一顆雞蛋、一杯低脂牛奶。

胡杏兒大方在小紅書公開產後減重菜單。（圖／小紅書@胡杏儿）

胡杏兒過去曾在IG上分享泳裝辣照，她說：「曾經我也和很多女生一樣，不知道自己在生產之後會變成怎樣，不知道自己是不是從此就不再擁有少女的身材了，但事實證明，只要你努力，向著自己的目標進發，一步一步，慢慢的，成果就會和你越來越近。」她表示：「唯一建議就是健康飲食適量運動。」更俏皮透露自己也會有想偷吃的時候，但只要不放棄就對了！

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