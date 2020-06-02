在今年炎炎夏季TWG Tea將引領一場全球風尚的夏日茶盛宴，由 TWG Tea 手工冰茶包系列、TWG Tea 尊爵氣泡雞尾酒及無酒精 TWG Tea 茶香特調，帶領各茗茶鑑賞家們在盛夏也能體驗時尚優雅的暢涼飲茶體驗。

TWG Tea手工冰茶包系列考究每一分製作細節，捨棄金屬釘書針和黏著劑，改用輕透絲線純手工縫製冰茶包，而為了完美展現原葉茶的口感，特別將茶包製作成圓形，其圓形設計能增加茶葉舒展空間，使茶品能在沖泡時完美展現其風味。TWG Tea門市精選六款經典與創新的口味：包括香氣濃郁的南非紅茶「盛夏緋紅冰茶包」、特選佛手柑的黑茶「法式伯爵茶冰茶包」、精緻綠茶搭配溫和與辛辣味的撒哈拉薄荷「摩洛哥薄荷綠茶冰茶包」、以獨家比例混合的特調，伴佐著芒果和果花的黑茶「艾方索黑茶冰茶包」、擁有著漿果、茴香與焦糖香氣的特選黑茶「1837 黑茶冰茶包」、馥郁蘋果香氛的精緻黑茶「蘋果尊爵茶冰茶包」等，供喜愛飲茶的人，在夏天也能夠擁有細緻優雅的飲茶體驗。即日起至6/30 TWG Tea全台沙龍及精品店門市將響應盛夏，誠摯奉上冰茶包買一送一限定活動，為盛夏季帶來暢涼饗宴。

TWG Tea手工冰茶包系列。（圖／品牌提供）

除上述 TWG Tea 經典冰茶系列外，TWG Tea 更擁有 TWG Tea 尊爵氣泡雞尾酒及無酒精 TWG Tea 茶香特調，冰鎮各種酷熱難耐時刻，豐富不同夏季味蕾體驗。

無酒精TWG Tea茶香特調豐富了夏日的飲茶選擇。（圖／品牌提供）

TWG Tea尊爵氣泡雞尾酒以高品質氣泡白酒，搭配TWG Tea南非紅茶，其鮮艷色調搭上果香味覺體驗，氣泡口感搭配無茶鹼紅茶，頂級茶香與白酒散發的清新氣息完美結合，有別於過去飲茶的刻板印象，反而幻化為豐富豪華的繽紛飲茶體驗。無酒精TWG Tea 茶香特調，茶香雞尾酒包含以荔枝汁佐以玫瑰芬香茶的悅耳玫瑰、富含夏日風情的鳳梨汁與濃郁椰奶調和第12號茶的黑色夏威夷、清新覆盆子與柚子汁佐南非之茶的盛夏緋紅以及摩洛哥薄荷綠茶佐酸甜綠蘋果泥的綠野仙蹤，豐富了夏日的飲茶選擇。

TWG Tea 尊爵氣泡雞尾酒展現頂級茶香與白酒散發的清新氣息完美結合。（圖／品牌提供）※中時電子報提醒您：未滿18歲不得飲酒。酒後不開車，安全有保障。喝酒過量，有礙健康！

※中時電子報提醒您：未滿18歲不得飲酒。酒後不開車，安全有保障。喝酒過量，有礙健康！

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

★抽獎活動參加方式：

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2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看TWG Tea推出手工冰茶包系列、尊爵氣泡雞尾酒及無酒精茶香特調！並留言告訴小編你愛哪個冰茶包口味～

★獎品內容 ｜ 抽出三名粉絲，每人可獲得TWG Tea手工冰茶包系列*1，不挑款隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2020/6/11

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。

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