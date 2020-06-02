邁入初夏之際，溫度漸漸高升，加上紫外線刺激以及梅雨季節所帶來的潮濕、悶熱環境等因素多重襲擊之下，許多人容易在此季節轉換期間出現頭皮油水失調、髮絲變得更乾燥粗糙，甚至併發頭皮乾癢、頭皮屑等問題。因此，近年來髮膚髮絲的換季保養已成為不可忽視的保養課題！
針對如何維持頭皮、頭髮健康，並改善季節轉換期間所引發的失衡現象，知名美髮品牌提出三大初夏換季養護攻略，幫助從日常清潔開始，為髮膚髮絲打下完美基底，終結夏季髮膚失衡危機！
▍攻略一：洗髮前先使用精油淨化
由於初夏溫度變換的影響，會使肌膚出油旺盛、大量排汗，假使沒有定期為頭皮深層清潔淨化，油脂及髒汙長久累積附著於髮膚、髮絲，就有可能引發毛囊發炎、甚至產生頭皮異味，因此在秀髮清潔之前，建議使用具有前導功效之頭皮精油按摩，打開肌膚通道，進行深度淨化的保養步驟，加強後續清潔作用。
▍攻略二：多喝水 內外同時調理
多數的頭皮油脂分泌旺盛，主要原因為肌膚水分不足，而引發大量出油，造成油水失調的狀態，因此除了每天喝足2,000cc的水，從內在做好保濕外，也建議挑選溫和型、並同時具有補水功效的髮膚護理保養，幫助降低初夏換季期間的肌膚負擔，維持平衡健康。
▍攻略三：隨身攜帶乾洗髮
為避免因初夏換季期間，髮膚髮絲大量出汗出油，使得精心整理過後的髮型，變得油膩、扁塌、甚至出現異味，而失去一整天的好心情，建議隨身攜帶具有速效清潔功效的髮用產品，幫助擺脫油膩髮根，恢復清爽蓬鬆的髮型。
▍活動
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★公佈時間 ｜ 2020/6/11
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