邁入初夏之際，溫度漸漸高升，加上紫外線刺激以及梅雨季節所帶來的潮濕、悶熱環境等因素多重襲擊之下，許多人容易在此季節轉換期間出現頭皮油水失調、髮絲變得更乾燥粗糙，甚至併發頭皮乾癢、頭皮屑等問題。因此，近年來髮膚髮絲的換季保養已成為不可忽視的保養課題！

針對如何維持頭皮、頭髮健康，並改善季節轉換期間所引發的失衡現象，知名美髮品牌提出三大初夏換季養護攻略，幫助從日常清潔開始，為髮膚髮絲打下完美基底，終結夏季髮膚失衡危機！

▍攻略一：洗髮前先使用精油淨化

由於初夏溫度變換的影響，會使肌膚出油旺盛、大量排汗，假使沒有定期為頭皮深層清潔淨化，油脂及髒汙長久累積附著於髮膚、髮絲，就有可能引發毛囊發炎、甚至產生頭皮異味，因此在秀髮清潔之前，建議使用具有前導功效之頭皮精油按摩，打開肌膚通道，進行深度淨化的保養步驟，加強後續清潔作用。

「Astera紫苑草頭皮舒緩精油」，幫助舒緩、深層淨化以及強化頭皮防禦力，‬同時幫助擺脫頭皮難聞氣味的問題。（圖／品牌提供）

▍攻略二：多喝水 內外同時調理

多數的頭皮油脂分泌旺盛，主要原因為肌膚水分不足，而引發大量出油，造成油水失調的狀態，因此除了每天喝足2,000cc的水，從內在做好保濕外，也建議挑選溫和型、並同時具有補水功效的髮膚護理保養，幫助降低初夏換季期間的肌膚負擔，維持平衡健康。

‭‬▍攻略三：隨身攜帶乾洗髮

為避免因初夏換季期間，髮膚髮絲大量出汗出油，使得精心整理過後的髮型，變得油膩、扁塌、甚至出現異味，而失去一整天的好心情，建議隨身攜帶具有速效清潔功效的髮用產品，幫助擺脫油膩髮根，恢復清爽蓬鬆的髮型。

「NATURIA乾洗髮霧」為專業造型師、上班族、機車族的指定愛用款，只要距離髮根約20公分輕輕噴灑，即能迅速吸附頭髮多餘油脂，告別扁塌、回復蓬鬆。（圖／品牌提供）

▍活動

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★公佈時間 ｜ 2020/6/11

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