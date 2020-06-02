今（2日）傳出家樂福併購頂好和JASONS Market Place，稍早家樂福發稿證實家樂福集團與Dairy Farm集團已簽署協議，收購Dairy Farm集團在台灣的惠康百貨股份有限公司的全部股份，包含199間頂好Wellcome超市及25間JASONS共224間超市分店，在收購後，加上家樂福既有的137店，共會有361店。此股權交易案預計於2020年底完成。

這次交易，同時也包含了Dairy Farm集團物流中心的資產及土地，整筆交易價值9700萬歐元，台灣的惠康百貨股份有限公司2019年營業額約為3億9000萬歐元。受益於此股權收購案，家樂福集團將加速在台灣發展高速成長的超市展店營運，將成為台灣超市通路市占率第2的通路，僅次於有千家門市的全聯。

家樂福集團目前在台有137家分店，其中包含68家量販店、69家便利購超市。家樂福集團在台灣2019年營業額共19億6千800萬歐元，稅前獲利約2億歐元，營業利益8300萬歐元。

預計，家樂福集團將在股權交割完成後12月內全數更換頂好Wellcome品牌，將持續發揮在生鮮農產品方面的專業，和食品線上購物，並成為線上購物取貨點；JASONS品牌則會稍後轉為家樂福頂級超市。