演員范少勳以 Berluti 2020秋季系列詮釋創意總監 Kris Van Assche 為紳士們所打造的百搭衣櫥，極致展現 SIGNATURE Canvas 圖紋賦予新時代的經典意涵。他身穿一件文雅出色的SIGNATURE Canvas紅色絲質襯衫，搭配一件簡約內斂的 Scritto 黑色西裝褲，身上斜背著SIGNATURE Canvas 系列精巧 Traveler手機包，極具辨識度的徽章圖紋與衣著相互映襯。其獨樹一幟的前衛感，傳遞出品牌傳承了一個多世紀的雅致格調與摩登時尚。

范少勳穿 BERLUTI 2020秋季系列展現圖紋的百搭風格。（圖／品牌提供）

Berluti 的歷史回溯至1895年的巴黎，經由四代家族成員經營。2005年品牌推出高級皮具精品，隨後在2011年，首次推出完整的成衣系列，並於巴黎 Sèvres 大街專賣店和 Marbeuf 大街專賣店提供精湛成衣及鞋履定製服務。目前，Berluti 在全球主要城市擁有超過50家門店。

范少勳穿 BERLUTI 2020秋季系列展現圖紋的百搭風格。（圖／品牌提供）

范少勳穿 BERLUTI 2020秋季系列展現圖紋的百搭風格。（圖／品牌提供）