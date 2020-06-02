台灣本土珠寶品牌「JHENG」去年進駐中山北路上的老爺酒店，正式躋身國際一線精品之林，獨特創新的「鑽片鑲嵌」技法在業界十分罕見，充分展現品牌高超卓越的珠寶工藝。昨日品牌在店上發表藝術珠寶作品，邀請伊林名模吳品萱和王麗雅擔任展演嘉賓，分別佩戴「眾生臉譜」、「王者風範」兩大主題系列的珠寶，讓人為之驚豔。

伊林名模王麗雅（右）與吳品萱出席JHENG珠寶發表會，分別佩戴品牌主打「王者風範」與「眾生臉譜」兩大系列作品。（粘耿豪攝）

JHENG珠寶於1918年從珠寶金工師傅起家，如今自創品牌，屈指算來已有103年歷史。品牌設計師暨創意總監鄭允婕是家族的第四代，承襲家族以金工起家的背景，對於珠寶工藝尤其執著，其中「王者風範」系列胸針，就一口氣運用了鑽片鑲嵌、爪鑲、密釘鑲等多種鑲嵌法，才得以打造栩栩如生的雄獅。

JHENG極致鑽片鑲嵌「王者風範」1號作品，173萬8000元。（JHENG提供）

其中「鑽片鑲嵌」法，是不惜成本將整顆黃鑽切成薄片，再一片片鑲在K金座檯上，黃鑽本身的條紋紋理化身為獅子鬃毛或是老鷹羽翼，更添鮮活靈動之美。

JHENG極致鑽片鑲嵌「王者風範」2號作品，93萬5000元。（JHENG提供）

JHENG極致鑽片鑲嵌「 鷹」， 86萬9000元。（JHENG提供）

至於廣受消費者喜愛的「眾生臉譜」系列，背後也有一段家族傳承的故事。鄭允婕說，從小她就常陪著爸爸、祖父到中山堂看戲，祖孫三代都愛京劇，JHENG珠寶的「眾生臉譜」系列即是家族對京劇藝術的熱愛，以大顆寶石打造的臉譜沒有表情，卻各自有不同的個性，就像是京劇中的人物，儘管角色各異，但看戲的人總能從中玩味領悟出不同的人生智慧。

JHENG「眾生臉譜」系列水晶臉譜，121萬元。（JHENG提供）

JHENG 「眾生臉譜」系列月光石臉譜，96萬8000萬元。（JHENG提供）

昨日伊林名模吳品萱佩戴「眾生臉譜」系列水晶臉譜項鍊，展現名模的不凡氣勢。吳品萱笑說，為了照顧一對四歲的雙胞胎兒子，她已有兩年沒公開走秀，這回JHENG珠寶的邀約讓她既興奮又開心，秀前刻意控制飲食，一口氣減了兩公斤，當她試裝擠入合身禮服時，整個伊林公司上下歡聲雷動，讓吳品萱羞紅了臉，「大家的反應也太誇張了吧！」

原本一身古銅色健美肌膚的名模王麗雅，近半年來居家防疫刻意減少外出，皮膚變白皙許多，她以一身黑色禮服搭配JHENG「王者風範」雄獅胸針，顯得霸氣十足，她笑說，這半年她都乖乖待在家拈花蒔草，減少外出，雖因此皮膚變白皙，但她「喜歡各種樣子的自己」，充分展現自信。