1918年，鄭老良先生打著「瑞珍古物商」的名號，以長長的扁擔挑起了LIANGHER良和時尚珠寶世家傳承百年的金工底蘊。超過一世紀的華美記憶再造歷程碑，全新藝術珠寶品牌JHENG就此誕生。

伊林名模王麗雅與吳品萱於2(日)受邀佩戴JHENG作品同台競豔，超過一世紀的淬煉，承襲世家多年貴金屬、原石進口及客製化設計經驗，加上臻至完美的匠心態度，JHENG以「珠寶融入藝術、藝術融入生活」為概念，讓珠寶作品的價值不僅體現在所使用的珍稀寶石及繁複工藝上，更是能營造互動、參與佩戴者生命故事的獨特藏品。

極致鑽片系列 王者風範作品。(圖／品牌提供)

JHENG Jewellery眾生臉譜系列。(圖/品牌提供)

JHENG擅長以打破框架的創作語彙切入，透過西方珠寶工藝傳達蘊含東方禪思的生活美學，更期許成為華人世界的下一顆閃耀新星，進而邁向世界舞台。在此次發表的新品中，採用獨特鑽片切割工法的王者風範系列，透過3D定位與細膩鑲嵌，展現出自然界強者的原始霸氣；而自傳統戲曲發想的眾生臉譜系列，則藉巴洛克珍珠、翡翠、墨翠等表情豐富的珍稀寶石，打造出可佩戴的裝置藝術，每件傳世作品都娓娓訴說著藏在珠寶作品背後的精彩故事。