今（2日）政府終於正式推出有關振興券的優惠，而行動支付工具街口支付，下午時也針對振興三倍券表示，希望能盡力配合政府政策，目前尚須與政府相關單位了解作業與配合方式，同時也希望規劃相關行銷活動，不過其也提到就現時的方案來看，在使用振興券上還是以電子支付更方便，第1因為無需事先花錢購買，第2也不受面額限制，第3更是能解決不找零的問題，避免流通的現金券，減少接觸細菌，為防疫繼續作好準備，而且重點是街口支付連結各大銀行帳戶，2000元的振興款項可即時從街口轉入用戶的銀行帳戶，使用起來更容易。