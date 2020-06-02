振興券優惠怎麼用？ 街口支付提電子支付三大優勢 20:412020/06/02 中時 石欣蒨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（2日）政府終於正式推出有關振興券的優惠，而行動支付工具街口支付，下午時也針對振興三倍券表示，希望能盡力配合政府政策，目前尚須與政府相關單位了解作業與配合方式，同時也希望規劃相關行銷活動，不過其也提到就現時的方案來看，在使用振興券上還是以電子支付更方便，第1因為無需事先花錢購買，第2也不受面額限制，第3更是能解決不找零的問題，避免流通的現金券，減少接觸細菌，為防疫繼續作好準備，而且重點是街口支付連結各大銀行帳戶，2000元的振興款項可即時從街口轉入用戶的銀行帳戶，使用起來更容易。 #振興券 #街口支付 #優惠 #電子支付 #振興 也許您會感興趣 時尚熱門新聞 180cm正妹球員緊身上衣真理褲「神級逆天長腿」引暴動 - 星光 - 時尚 難脫單是因為個性！最易孤獨一生的星座TOP4 - 運勢 - 時尚 子瑜新造型再辣一波！連身短裙「胸下挖空」超嫵媚 - 星光 - 時尚 一周正妹精選》正妹闆娘甜曬該邊刺青！混血辣模「細嫩腿根」全看光 - 星光 - 時尚 「最美趙敏」陳鈺琪尺度大開！貼身背心秀側鋒 - 星光 - 時尚 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。