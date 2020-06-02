一年一度的UNIQLO感謝祭再度來臨！本次首度攜手GU推出最強聯合感謝祭，讓你同時享受UNIQLO高機能服裝與GU時尚單品，用服裝的力量感謝每一個你。響應防疫新生活，UNIQLO特別推出5大感謝祭必買清單，男/女/童/嬰幼兒裝感謝價格NT$49起，以充滿LifeWear的藝術與科學服裝概念開啟你的新生活。

■ 感謝1：感謝x高機能！極舒適機能服，支持你的每個日常

疫情期間消費者健康意識提升，據調查指出，戶外休閒景點的遊客也相較去年成長六成，為了防疫政府也鼓勵民眾每天洗衣，連帶「抗菌」、「速乾」、「除味」等機能需求也更加受到重視，UNIQLO因應後疫情時代消費者生活型態的需求，推出眾多機能商品助攻消費者輕鬆享受健康生活。

UNIQLO X GU最強聯合感謝祭開跑！防疫新生活TOP5必買清單。（圖／品牌提供）

感謝2：感謝x新永續！質感單品打造永恆經典

當疫情期間在家工作成為新潮流，在家活動時間延長，外出需求銳減下，消費生活下的「新永續」主義因勢而生，人們在衣著選擇上更偏向「經典簡約」與「實用性」。UNIQLO長期提供高品質簡約設計單品，同時提供符合環保永續製程的牛仔褲系列、DRY-EX POLO衫系列、嫘縈系列，同步販售UNIQLO環保購物袋等，鼓勵大家用行動感謝地球。

UNIQLO X GU最強聯合感謝祭開跑！防疫新生活TOP5必買清單。（圖／品牌提供）

■ 感謝3：感謝x創造力！跨界聯名，時尚潮流零距離

在生活充滿變動的時刻，一件簡單的T恤也能帶來療癒正能量。無論由Christophe Lemaire打造的UNIQLO U系列，以法式極簡美學讓生活化繁為簡；或是乘載世界流行文化UT，讓每個人都能穿出你的世界，在感謝祭你絕對能在UNIQLO找到屬於你的那件命定T恤。

UNIQLO X GU最強聯合感謝祭開跑！防疫新生活TOP5必買清單。（圖／品牌提供）

■ 感謝4：感謝x神隊友！讓爸媽輕鬆渡過第二人生

無論疫情前後，UNIQLO總是全方位照顧所有消費者的需要，面對開啟第二人生的父母，UNIQLO也化身育兒神隊友，透過創新機能性商品，回應父母十分重視的健康議題，讓爸媽輕鬆過關！

UNIQLO X GU最強聯合感謝祭開跑！防疫新生活TOP5必買清單。（圖／品牌提供）

■ 感謝5：感謝U你！生活應援單品超優惠！

UNIQLO支持你的每一個日常，精選生活必備單品，由裡到外應援你的美好生活。含女裝AIRism超無痕內褲、男裝AIRism內褲、嬰幼兒DRY五分內搭褲及男裝襪子指定款。

UNIQLO X GU最強聯合感謝祭開跑！防疫新生活TOP5必買清單。（圖／品牌提供）

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為了感謝中部消費者長期支持並服務更多民眾，感謝祭首日6/5（五）UNIQLO中部最大路面店「台中中清路店」盛大開幕！身處台中核心交通位置附設汽機車停車位，讓消費者騎車開車購物都方便，完整男/女/童/嬰幼兒裝與親子共讀區等貼心服務，滿足全家人的購物需求。