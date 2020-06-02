大陸建設去年全年營收表現亮眼，較前一年成長近3成，大陸建設董事長張良吉指出，大陸建設仍有500億土地存量，今年推案仍集中雙北區域，其中，與日商營建龍頭合作，位於亞洲新灣區的高雄飯店住宅案，為高雄首座日系連鎖飯店，將走平價路線，低總、非高單價的高品質住宅，並保證，絕對不會創當地新高價。

張良吉指出，大陸建設成立十年，一直致力於朝新產品路線在走，像是北市松江南京的飯店式寓邸「琢豐」引進凱悅(Hyatt)旗下時尚星級酒店品牌「尚萃」，客戶相當買單，「琢豐」120戶，幾近完銷，而與馥敦飯店的合建案，未來飯店也將由君悅管理，住宅案住戶，也將享有未來20年君悅酒店集團會員資格。

其餘熱銷個案，包括台北市信義區豪宅「55Timeless 琢白」、台中七期「宝格」及「丽格」改寫台中豪宅板塊，近日於新店央北重劃區推出「鐫画」建案，尚未公開即引發話題，皆可見大陸建設成長動能。

至於高雄與日商大和房屋合資的日航酒店案，張良吉觀察，該案是高雄幾十年來首家日系連鎖飯店，未來酒店由大倉飯店旗下日航酒店負責飯店管理，將會在當地創造話題，並指出，該案總價、單價一定不會創新高，並走平實、真正的平價路線，低總、非高單價的住宅，並保證「絕不會是當地新高單價」。

除了思考住宅與飯店結合，調整產品策略，張良吉認為，未來大陸建也將朝，休閒銀髮住宅、青銀共居，或是辦公、零售、住宅等複合式大樓不同態樣產品開發，在桃園、台中等找合適土地，對於這類型的產品開發，相當有信心。

不過，張良吉也指出，這類型產品必須在地點、交通方便，近醫療中心，加上公共設施必須大且完善，建地必須有三千坪以上才有辦法規劃，因此只適合在二、三線城市找地，目前北市等蛋黃區，沒有符合這樣條件的土地可開發。

對於今年房市，張良吉認為，雖然上半年受到疫情衝擊，但房地產市場體質仍健康，加上這六個月台灣疫情控制得宜，政府逐步解封防疫政策，民眾也能夠自由出門看屋，對於下半年房市，抱持正面樂觀角度看待，且表現會比上半年更佳。