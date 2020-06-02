SUQQU 英日版初夏限定色PRE-SUMMER 晶采立體眼彩盤＃131結野花，2600元。（SUQQU提供）

SUQQU 英日版初夏限定色PRE-SUMMER 晶采淨妍頰彩 ＃120瑞花弁，2100元。（SUQQU提供）

迪奧超模巨星訂製包，5200元。（迪奧提供）

迪奧癮誘幸運星脣膏代言人卡拉迪樂芬妮形象照。（迪奧提供）

怡麗絲爾多效彈潤美肌乳T＋，SPF50＋PA＋＋＋＋ 35ml，900元。（怡麗絲爾提供）

資生堂紅妍肌活露N 銀座限定版 75ml，4500元。（資生堂提供）

IPSA全台第一間形象示範店在台北信義新光三越A11開幕，限定流金霓彩買1送11組。（IPSA提供）

受疫情影響，消費者口罩不離身，美妝業者年度大檔母親節業績難以突破，彩妝類銷售影響最大，保養類相對影響較小，業者觀察，消費者更為保守，對新品嚐鮮度不同於過往，會選擇有口碑、有把握的商品下單。也因此在疫情趨緩後，業者會以經典商品作為主訴求，搶攻既有的忠實客群，先吸引人潮回流。

疫情期間，各大百貨祭出不能試妝的禁令，讓受困疫情的買氣更為險峻，隨著目前疫情逐漸明朗，目前各家百貨試妝開放度不一，業者表示，只要有人潮就會有消費，會讓消費者試在手上，讓消費者看看顏色，也會配合規範，但人潮是業績最大的關鍵。另有化妝品業者私下表示，政府此時開放性的宣導對業績有很大的助益，未來口罩解禁，更可能會出現彩妝的報復性消費。

頂級日系彩妝SUQQU英日版初夏限定色登場，這次色彩上主打如花綻放的色彩層次感，品牌直接祭出經典、限量的組合，鎖定主顧客，像年銷百萬顆的品牌腮紅，還有經典眼盤都是品牌迷必收的品項。

迪奧限量「超模巨星訂製包」，內含4款迪奧癮誘超模巨星脣膏，有熱銷色號「＃667蜜桃豆沙粉」、主打色「＃976迪奧莓果粉」、「＃859酒釀櫻桃紅」、「＃536鮮榨玫瑰粉」 ，相當於一次買4款口紅贈超模巨星訂製包，訂製包上有品牌經典LOGO及經典幸運星吊飾，造型神似品牌經典馬鞍包，這次美妝可以說是卯足全力，祭出精品與美妝力搶市。

除了人潮回流，美妝業者也開始舉辦快閃活動、大型發表會，有別於疫情期間，活動的侷限，近期發表會也開始找來彩妝師示範彩妝，甚至找藝人出席活動，女星楊丞琳昨出席怡麗絲爾多效彈潤美肌乳T＋品牌活動，大方分享美肌關鍵就是選擇熱銷日本13年的怡麗絲爾多效彈潤美肌乳T＋；這款商品兼具保濕、妝前乳、防曬，也成為品牌夏日主打。品牌表示，有口碑的保養品，因為有信賴感，會讓消費者更願意消費，所以在這波行銷上會去提醒消費者經典的美好。