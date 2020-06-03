對於政府發出三倍券，新光三越、遠東百貨、遠東SOGO、微風等百貨都樂觀其成，全力配合政府政策，遠百認為對百貨全業種有雨露均霑的效果，預估下半年至少可帶動2成業績成長；SOGO 本月4日起先舉辦年中慶，門檻最低滿3000送300，屆時三倍券上路，也會提出讓消費者最有感、最優惠的方案。

新光三越表示，相信政府的三倍券券方案將可有效促進消費，為整體零售市場挹注買氣活水，帶動景氣加速回溫，本月4日起先推出年中慶，以全館滿5000送200搭配夏換季7折回饋，後續也將推出配套促銷活動。

新光三越台北信義新天地A9店長孫紹堃觀察，當阿中部長陳時中推行島內旅遊，行旅行箱、背包、高爾夫服飾和球桿等業績成長2至3成，運動等社交體驗人氣也回升，顯見民眾蠢蠢欲動想購物，若有三倍券更多了購物動機，對百貨一定有助益。

遠百表示，三倍券對百貨公司影響絕對是正面且直接的，尤其百貨各項支付工具皆100%暢行無阻，加上行銷回饋及專櫃特惠商品包裝，讓消費者用3000元能獲得價值翻倍、物超所值的商品優惠。

但有業界人士擔心交通、旅遊都可抵，也認為200元、500元面額不大，預料一開始會以量販、超市等民生消費必須品為主，或是百貨餐廳、餐飲、食品、運動鞋、雜貨、女鞋、內衣等業種，除非家庭成員策略性湊在一起合用，購買高單價的家電、3C，或許可能忍到周年慶讓三倍券優惠更放大。

另外，有資深百貨人認為有實體券、信用卡、行動支付、電子票證4種方法太複雜，不如消費券3600元直接、清楚，要消費者先付1000元吸引力道弱很多。