繼家樂福、愛買之後，全聯今（2日）宣布明（3日）起加入口罩販售行列，3日上午9時開賣「藍歐兒醫用口罩-水藍（30枚/盒）+必麗淨75%酒精清潔液500ml」防疫雙寶優惠組（口罩不單獨販售），組合價為199元，等於口罩平均1片4元，挑戰市場最低價，每人限購1組。

全聯為滿足民眾防求，跟廠商爭取販售「防疫雙寶優惠組」，口罩由台灣GMP廠專業製作，符合國家標，並提供安心履歷QR code，讓民眾可雲端追蹤溯源。防疫雙寶優惠組每日門市皆有現貨供應，各家貨量將會陸續到店，皆以每家門市現場販售數量為準，如有不足可採預購制，開立後60日內可交貨，全台限量共12萬組。外島門市包含澎湖、金門現貨部分則延後2天至5日開賣，會依照當日海象及船班抵達時間為主。

防疫雙寶優惠組，組合價199元。（全聯提供）

除開賣防疫優惠組外，3日起也同步販售其他醫用口罩，商品同樣以各家門市現場販售貨量為準，總計首波口罩供貨量約420萬片。全聯呼籲，防疫商品無需過度囤貨，將會持續提供安心又便宜的防疫商品，滿足全台民眾購買需求。