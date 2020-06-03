南韓35歲女星徐智慧，去年在神劇《愛的迫降》中，以北韓富家女徐丹一角爆紅，近日再度接下新作品《一起吃晚餐嗎》，將與男神宋承憲有多場精彩對手戲。不過，在開播記者會上，徐智慧的穿搭與臉部變化卻意外受到注意。

在《愛的迫降》中，徐智慧因飾演霸氣富家女徐丹，與逃難到北韓的落難公子具承俊有深厚的感情戲而備受關注，知名度暴漲。近日，徐智慧接下新戲《一起吃晚餐嗎》於5/25正式上檔，在劇中飾演慘遭前男友(飾演具承俊的男星李永東)劈腿的節目製作人，與男主角宋承憲先是互看不順眼，後來發展出超友誼關係，令粉絲們十分期待。

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在開播記者會上，170cm的徐智慧以一席透視的深V長洋裝霸氣出場，但搭配金色長靴的她，視覺上卻被裁成四截，另外眼尖的網友還發現她的臉蛋似乎比之前圓了一圈，紛紛留言「鞋子是敗筆」、「好像長肉了」、「這誰啊？感覺有點不像她」，粉絲們也跳出來護航「姐姐還是一樣漂亮」引發話題。

在 Instagram 查看這則貼文 song seung-heon Brasil（@songseungbr）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 25 日 上午 6:30 張貼