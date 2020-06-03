變漂亮還能做公益？人美心美的樂活保養現在正夯，就讓克蘭詩全新去角質霜系列來幫你跨出肌膚樂活的第一步！

6月起，凡購入一支全新上市的去角質霜，克蘭詩就幫你加入FEED慈善捐餐行動，同時還可將充滿環保精神的限量FEED化妝包免費帶回家！購入兩支，還能升級包款為托特包，環保精神、慈善行動當然也沒少。美肌同時還能付出美麗的愛心，克蘭詩2020 FEED美麗計畫絕對可以讓你的樂活保養更完美！

購買新品去角質霜，就可獲得限量FEED化妝包。（圖／品牌提供）

好不容易可以稍微解放口罩，讓肌膚透口氣，卻發現皮膚黯淡無光、摸起來又粗糙，這時候就該來替肌膚好好「拋光」一下了！除了日常卸妝洗臉，想要肌膚滑嫩幼細緻、提升保養品的吸收效率，當然不能少了「去角質」這個重要步驟！克蘭詩推出全新去角質霜系列(生命之葉保濕去角質霜、阿爾卑斯柳草淨化去角質霜、野芒果滋養去角質霜)，打造清潔三重奏，透過天然植萃與活性質地打造保濕、淨化、滋養三種不同選擇方案，不論是缺水肌、油田肌或是敏弱肌，全部都可以找到最適合自己膚況的命定去角質，就趁著這個夏天徹底和暗沉粗糙分手吧！

去角質也要分膚質？沒錯！克蘭詩就是如此貼心周到，依據膚質提供不同的滋養成分，精心搭配合適的磨砂顆粒，讓去角質就像替肌膚做一場深層療癒的樂活SPA，讓去角質產品不單單只是清潔用，還能有因應膚質需求的護膚效果。一次推出保濕藍、淨化綠、滋養黃三款，不只能分膚質用，還能依氣候冷熱、環境乾濕、季節膚況交替用，一次全收也沒問題！

乾性肌適合藍色款「生命之葉保濕去角質霜」，乾敏肌適合黃色款「野芒果滋養去角質霜」，油性肌適合綠色款「阿爾卑斯柳草淨化去角質霜」，NT.1,100元。（圖／品牌提供）

肌膚被重新拋光了，保養當然要打鐵趁熱！推薦用「SOS面膜系列」來+1保養！簡單輕鬆的懶人保養程序，就能讓肌膚煥然一新！只要依據膚質挑選保濕藍、淨化綠、滋養黃的對應款SOS面膜，敷10分鐘以清水沖洗或以沾濕的化妝棉擦拭乾淨，保養效果直接加乘2倍，肌膚明亮柔嫩看得見、摸得到！心血來潮還可以把運用保濕藍、淨化綠、滋養黃的功能特性分區保養，升級膚質效果好到耳目一新。

6月起，克蘭詩聯手國際慈善組織FEED推出限量愛心包款，凡購買一支新品去角質(或SOS面膜)，克蘭詩就幫你捐出10餐給世界貧童，還能將環保材質、造型別緻的限量化妝包免費帶回家；購入兩支，則可將包款升級為托特包，捐餐愛心一樣不打折！FEED計劃透過捐餐學校的方式，讓貧窮的弱勢兒童得以因供餐誘因接受教育，透過教育提供孩子一個扭轉人生、翻轉階級的契機。

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