這個月我們即將開始第二次水逆，以下四對星座很可能會重新審視前一段感情，然後忍不住和舊愛復合。

▍1.金牛座和處女座：彼此牽掛很有可能重新開始

金牛和處女座在感情中都是理性的星座，他們不太願意因為情愛的點點滴滴而爭吵不休，很多時候都會用冷處理來對待出現問題的感情，很難在關鍵時刻為對方不顧一切，很難為了對方放棄全世界。

在世界的大環境中，他們往往會因為現實的阻礙而選擇分手。很多時候感情其實並沒有破爛不堪到那一步，只是因為兩人都太過冷靜，太過於小心，所以在該向前的時候，他們選擇的往後退，在該抓緊對方的手時，選擇的一把推開。

在這個月我們即將開始第二次水逆，因為水逆的關係，開始重新審視這段看似早已不在的感情。經過水逆的洗禮，你們會發現，其實很多事情都可以解決，你們也並沒有真正放棄對方，複合的可能性很大。

▍2.摩羯座和獅子座：兜兜轉轉還是放不下你

獅子和摩羯這一對情侶，摩羯總是看不起獅子的自大，獅子也覺得摩羯刻板又多事。所以這兩個星座，總是因為對方的強大而被對方吸引，因為對方太強硬而開始梳理。

他們都是以不同方式發光發亮的人，雖然站在同一個高台上，可卻擺著不一樣的姿態。他們看起來誰也不理解誰，其實獅子表面張揚，內心脆弱，摩羯看起來冷酷，內心卻很柔軟。

這兩個星座在一起只有兩種可能，要不就是極度看不起對方，要不就是互相欣賞，各自發光。水逆期間，人們的通訊和與人交流之中的問題很容易顯現出來，或許以前你也是這樣與別人說話，但大家都願意包容你，或是吧這樣的你當成另一種可愛，以至於你很難意識到自己身上的問題。

這這個期間，你們都會開始反省自己在溝通上的問題，如果你們能夠邁出這一步，便會看到對方身上更大的優點，重新開始你們的戀情。

▍3.天蠍座和白羊座：最終還是不願讓你一個人

天蠍和白羊之間，一般都是天蠍佔上風，白羊是一個天真單純的星座，在戀愛中也比較隨心所欲，而天蠍剛好就是用來治這樣的白羊的。白羊是那種，別人對他好他就蹬鼻子上臉，讓他怕了，他就乖乖聽話變成溫順的小白羊。而天蠍在一段感情中最看重的其實還是愛的細節，白羊這個粗心的星座，總是讓天蠍暗自傷神，還無法與天蠍共情，體會天蠍在感情中的患得患失，無法照顧到天蠍的小情緒。

這樣以來，天蠍失望久了便會離開，可白羊卻從不明白，為什麼天蠍突然就變得如此毅然決然。在接下的是時間裡，金星進入射手座，很多人對待感情的態度開始變得豁達，想要以放手來解決這個問題，但在真正考慮徹底放下時，內心的思緒反而會反复折磨自己，最後很有可能能會選擇回復到曾經的生活，來平息這一場鬧劇。

▍4.雙子座和巨蟹座：想過忘記，可終究沒人能將你替代

月亮主管著巨蟹座，所以在巨蟹的情緒化很嚴重，總是在我自我折磨。他們嚮往著快樂，但又害怕未來的不安定，所以他們總是被雙子這樣歡樂，有趣的星座給吸引，但又不敢和他們一起逆風而行。雙子雖然是樂觀的，但他們也難以一直追隨著巨蟹的情緒，喜歡巨蟹的溫柔，但又感覺這份溫柔來的不夠堅定，好像一直徘徊在身邊，但卻一直在抖動。

雙子和巨蟹的愛，喜歡多過於想在一起，因為不戀愛，雙方都會感到輕鬆很多。但是巨蟹和雙子應該也明白，巨蟹可以帶給雙子家的歸屬，雙子可以使情緒化的巨蟹成長。這兩個星座複合只需要雙方鼓起勇氣來做一個決定。

【本文轉載自微信官方帳號十二星座V（ID：xingzuo-8），經十二星座V授權轉載】

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