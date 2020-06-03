李若彤今年46歲，身材體態都維持的非常好，除了因為持續健身運動外，維持良好的姿勢也是一大原因。他分享了一個防止駝背的秘訣，每天只要躺著15分鐘就能讓身體自然挺直，駝背反而不舒服！

李若彤分享之前曾為了脊椎問題去看醫生，每次療程後醫生都會拿著一卷白色紙卷請他躺在上面半小時。醫生之後建議他自己也可以在家製作，他沒特別去買白紙，而是用家裡報紙就做出這個防駝背的紙卷。做法非常簡單，李若彤分享要依個人體型來做，瘦小的人可做細小一點，高壯的人可做粗長一點，他自己是使用一份半的報紙，非常用力的卷得紮實，用橡皮筋綁起來後，捆上透明膠帶來隔開報紙的油墨，紙卷的硬度要在躺上後只會稍微變扁，不能被體重完全壓扁。

李若彤使用自製報紙卷來防止駝背。（圖／小紅書@李若彤）

做好後，另外準備一個小枕頭來支撐頸部，躺下後把報紙卷放在脊椎中間，和脊椎呈現平行的狀態躺下去，全身放鬆至少躺15分鐘，若躺到30分鐘也可以，李若彤通常是運動結束回家後躺在紙卷上休息，只要徹底放鬆躺15至30分鐘，起來後背會自然挺直，想駝背反而不舒服。李若彤分享每天這麼做可以防止駝背，剛開始會痛、會不舒服，習慣後會愛上這個方法！

※延伸閱讀：

※加入中時電子報Fashion粉絲團拿好禮：