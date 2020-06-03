Switch特別版動森機 愛買今10時開賣秒殺 10:212020/06/03 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 Switch每次不定期有限量現貨開賣都會秒殺，愛買今（3日）早10時除新竹巨城、花蓮店外，再開賣可愛清新配色的Switch特別版動森機，由於每店分配到10台。不少玩家為之瘋狂排隊搶購，10時前又秒殺。 愛買今早10時再度開賣Switch，這次是特別版動森機。（愛買提供） 這次限量發售的「Switch集合啦！動物森友會 特別版主機+3000元電視現金抵用券(限選購40吋以上電視)」組合，組合價1萬2780元，再送螢幕保護貼，每店限量10組，全台總供貨140台，每人限購1組，售完為止。 買今早10時開賣Switch特別版動森機排隊秒殺。（愛買提供） #10 #Switch #特別版 #開賣 #秒殺 也許您會感興趣 時尚熱門新聞 7-11盒裝口罩開放預購 平均一片5元 - 消費 180cm正妹球員緊身上衣真理褲「神級逆天長腿」引暴動 - 星光 - 時尚 資工彌原來超有料！黑bra擠爆渾圓北半球 - 星光 - 時尚 子瑜新造型再辣一波！連身短裙「胸下挖空」超嫵媚 - 星光 - 時尚 一周正妹精選》正妹闆娘甜曬該邊刺青！混血辣模「細嫩腿根」全看光 - 星光 - 時尚 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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