Switch每次不定期有限量現貨開賣都會秒殺，愛買今（3日）早10時除新竹巨城、花蓮店外，再開賣可愛清新配色的Switch特別版動森機，由於每店分配到10台。不少玩家為之瘋狂排隊搶購，10時前又秒殺。

愛買今早10時再度開賣Switch，這次是特別版動森機。（愛買提供）

這次限量發售的「Switch集合啦！動物森友會 特別版主機+3000元電視現金抵用券(限選購40吋以上電視)」組合，組合價1萬2780元，再送螢幕保護貼，每店限量10組，全台總供貨140台，每人限購1組，售完為止。