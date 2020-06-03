28歲大陸女星鄭爽以出演熱門電視劇《一起來看流星雨》（大陸版《流星花園》）一炮而紅，清新甜美形象深植人心，被粉絲們受封大陸「90後四小花旦」之一，是許多人心中的高顏值女神，人氣相當高。近日，鄭爽現身某直播盛典，穿上黑天鵝晚禮服大秀身材，仙氣滿滿的模樣超令人驚艷。​

在盛典上，鄭爽光是一出場就讓人感到驚艷！只見她在造型上超用心，梳了一頭俏麗的高馬尾，穿上黑色的刺繡花朵薄紗長裙展現婀娜身姿，胸前的透視材質是大亮點，而為了增加層次感，更在黑色禮服外披上白色西裝，看起來帥氣又嫵媚動人。

鄭爽穿上透視的黑天鵝晚禮服大秀身材。（圖／摘自微博@热门明星私服、Twice-Chic）

鄭爽除了以性感穿搭迷倒大票粉絲，帶來主題舞蹈秀，在打上紫色燈光與雲霧特效的舞台上大展舞姿，看起來十分投入，動作優雅又仙氣十足，彷彿一隻黑天鵝！粉絲們看了紛紛大讚：「鄭爽又用美貌震驚我」、「黑白配色太好看了」、「表白我心中唯一小仙女」、「好仙的感覺」等。

鄭爽穿上透視的黑天鵝晚禮服大秀身材。（圖／摘自微博@热门明星私服、Twice-Chic）

鄭爽穿上透視的黑天鵝晚禮服大秀身材。（圖／摘自微博@热门明星私服、Twice-Chic）

鄭爽穿上透視的黑天鵝晚禮服大秀身材。（圖／摘自微博@热门明星私服、Twice-Chic）