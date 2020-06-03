遠東SOGO台北店明（4日）起至16日年中慶，全館流行服飾7折起，針對小資族，指定業種如女裝、女鞋、運動、童裝、內衣等業種，回饋門檻降低，單筆滿3000送300，SOGO販促部副總播本昇看好年中慶目標要成長5%。

在新冠肺炎本土病例持續+0、520加碼活動、母親節檔期助攻下，SOGO台北店5月餐廳、美食街人潮回流，全民進入防疫新生活，餐廳、美食街業績幾乎都回來。這次年中慶攜手11家銀行推出「快樂金喜刷」，化妝品、香氛、流行服飾、童裝、休閒運動、家用寢具及藝品等業種滿5000送300電子抵用券，可累贈，最高回饋10萬元。

SOGO忠孝館新品，OSIM 背樂樂2+腿樂樂，原價3萬4600元、特價2萬2800元，不含拍攝沙發，限量20組。（SOGO提供）

忠孝館獨家加贈300元忠孝電子抵用券，每卡限贈1次，等於滿5000送600，回饋最高12%；復興館加贈200元復興電子抵用券，也是每卡限贈1次，回饋達10％，復興館店長許淑賢說，去年復興館門檻是滿3000送200，今年5000送500，特別針對疫情期間較被忽略的業種加碼，如男女裝/鞋/內衣/化妝品/香氛/男士保養/家用/寢具/藝品，再加上全館7折起優惠，等於最優可享6折。

SOGO忠孝館new balance HANZO運動輕量跑鞋（男女），原價3380元、特價2366元，共限量30雙。（SOGO提供）

至於，家電/珠寶/黃金/7F鐘錶區/Meissen則是滿1萬元送500元電子抵用券，忠孝館再加贈500元忠孝電子抵用券，每卡限贈1次。復興/敦化館國際精品，滿1萬送600、指定精品珠寶滿2萬送1000。

SOGO復興館BALENCIAGI TRACK SANDAL白色運動涼鞋，2萬1400元。（SOGO提供）

此外，忠孝館更獨家加碼APP及國泰世華卡友專屬來店禮，出示SOGO APP上HAPPY GO卡號，可兌換忠孝專屬600元折價券，化妝品、香氛、內衣各200元，到店消費單筆等於打8折；國泰世華卡友出示國泰LINE畫面及過卡獨享總價1000元的百貨美食抵用券，包括超市餐飲券、夏季日本美食展抵用券、化妝品抵用券、香氛抵用券、內衣抵用券各200元。

另，明起至10日忠孝館首次在12樓200坪展場舉辦「開架美妝博覽會」，集結44家品牌如L’Oreal Paris、MAYBELLINE、Garnier、NYX professional、makeup、妮維雅、花王、KOSE、Biore、曼秀雷敦、肌研、洗顏專科、ZA、1028、聖克萊爾、露得清、essence cosmetics等，天天限時購，脣膏、面膜、蒸氣眼罩、眼影彩盤等下殺1折起。忠孝館店長李景銘說這次是首度品牌最齊全、規模最大的活動，看好可有效聚客、吸引年輕族群。

SOGO復興館2020新品，BVLGARI BVLGARI系列18K玫瑰金珍珠母貝手鍊，7萬6000元。（SOGO提供）

隨著買氣復甦，疫情期間不間斷的改裝計畫持續進行，許淑賢表示，去年6月B3改裝為「Kitchen Market」，至今1年來客成長近2成、業績暴增78%，熟食區在疫情期間逆勢成長3至4成；年中慶期間有買1送1、第2件半價優惠，伴手禮區、松發肉骨茶等有第2件半價。餐廳部分，近期改裝的點水樓6月25日重新開幕，10F奧地利餐廳Kaffee Amadeus預計改裝後7月1日重新開幕。看好敦化、安和商圈上班族、外食客多，敦化館預計明年2月會引進餐飲新品牌。

SOGO復興館MARC JACOBS THE STATUS ROUND CROSSBODY METALLIC（左），2萬900元。（SOGO提供）

李景銘說忠孝館餐廳、童裝、少女裝、美食街都改裝。童裝預計6月19日重開幕，金澤迴轉壽司預計搭配6月底日本展一起登場；B1少女裝6月底改裝、7月15日開幕；B1美食街預計9月改裝、10月中䀏重開，趕在周年慶前完成。